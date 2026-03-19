Arriva dal Sahara, attraversa il Mediterraneo e in pochi giorni cambia il colore del cielo sopra l’Europa. Succede più spesso di quanto pensiamo. Il Sahara è la più grande fabbrica naturale di polveri al mondo e ogni anno rilascia centinaia di milioni di tonnellate di particelle che il vento solleva e trasporta per migliaia di chilometri . Quando si attivano particolari configurazioni meteo — depressioni sul Nord Africa, correnti meridionali e aria calda — questa polvere viene spinta verso l’Europa, attraversando Spagna, Francia e fino alle Alpi . Qui la NAsa in questo video ha ricostruito la dinamica delle polveri arancioni.

Il risultato è visibile prima ancora che misurabile. Cieli lattiginosi, tramonti arancioni, visibilità ridotta. Nei casi più intensi, la pioggia trascina a terra le particelle ricche di ossidi di ferro e lascia sulle superfici una patina giallastra o rossastra: è il fenomeno che i media chiamano “pioggia rossa”, anche se si tratta semplicemente di acqua mescolata a polvere .

Ma dietro lo spettacolo c’è un sistema complesso. Le particelle di polvere non sono solo sabbia: sono aerosol che influenzano il clima, riducendo la quantità di luce solare che raggiunge la superficie e modificando gli scambi di calore tra oceano e atmosfera . Allo stesso tempo, quando si depositano, trasportano nutrienti — come il ferro — che fertilizzano mari e suoli.

Negli ultimi anni questi episodi sembrano diventare più frequenti o più intensi. Temperature più alte, siccità e desertificazione rendono il terreno più fragile e facilmente sollevabile dal vento, creando le condizioni ideali per tempeste di sabbia sempre più estese .

La polvere del Sahara, in fondo, è un indicatore invisibile che diventa visibile solo quando attraversa il cielo sopra di noi. Un segnale debole del cambiamento climatico che si deposita sulle auto, sui balconi e — soprattutto — nei dati dell’atmosfera.