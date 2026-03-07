Il colore della politica globale nel 2026 non è uniforme. È un mosaico, ma con una dominante precisa. Secondo la mappa pubblicata da Visual Capitalist e costruita sui dati del progetto Regimes of the World 2024 del V-Dem Institute, circa il 72% della popolazione mondiale vive oggi sotto un regime autocratico. È il valore più alto registrato dal 1978. Non è un’opinione: è una misura costruita su centinaia di indicatori che valutano integrità elettorale, libertà civili, indipendenza giudiziaria e vincoli al potere esecutivo.

La classificazione è binaria solo in apparenza. Non esistono soltanto democrazie e autocrazie. Il dataset distingue quattro categorie: democrazie liberali, democrazie elettorali, autocrazie elettorali e autocrazie chiuse. La differenza non è semantica. È strutturale. Una democrazia liberale non si limita a organizzare elezioni competitive: protegge libertà individuali, stampa, separazione dei poteri. Una democrazia elettorale tiene elezioni formalmente corrette ma con contrappesi più fragili. L’autocrazia elettorale mantiene il rito del voto ma svuota il pluralismo. L’autocrazia chiusa elimina persino la competizione elettorale significativa.

Il dato demografico cambia la prospettiva. Le democrazie liberali sono numerose in Europa occidentale, Nord America e Oceania, ma governano una quota minoritaria della popolazione globale. Al contrario, grandi paesi classificati come autocrazie elettorali o chiuse spostano il baricentro statistico. È un effetto massa: quando sistemi politici con centinaia di milioni di abitanti si collocano nella metà autoritaria della tipologia, l’equilibrio mondiale si inclina rapidamente.

Il punto chiave non è la presenza di elezioni, ma la qualità delle istituzioni. È la differenza tra un mercato regolato e uno dominato da un monopolista. In entrambi i casi si scambiano beni; in uno solo esistono regole che limitano l’arbitrio. Il V-Dem misura proprio questo: quanto il potere esecutivo sia effettivamente vincolato da parlamento, magistratura, media e società civile. Quando questi contrappesi si indeboliscono, la categoria scivola. Non serve un colpo di Stato. Basta una lenta erosione normativa.

La mappa mostra anche un fenomeno geografico. Le democrazie liberali sono concentrate in cluster regionali. Le autocrazie chiuse si trovano soprattutto in Asia e Medio Oriente. Le autocrazie elettorali occupano uno spazio intermedio che attraversa più continenti. È una distribuzione che ricorda le mappe climatiche: non linee nette ma fasce di transizione.

Il confronto storico rende il quadro più netto. Negli anni Novanta, dopo la fine della Guerra Fredda, la traiettoria sembrava lineare verso l’espansione democratica. Oggi la curva è piatta o discendente. Secondo il V-Dem, il numero di paesi che sperimentano un declino democratico supera quello delle democrazie in consolidamento. Non è un crollo improvviso. È un processo incrementale, fatto di riforme costituzionali, pressioni sui media, restrizioni alla società civile.

La lezione che emerge dai dati di Visual Capitalist non è ideologica. È quantitativa. La democrazia non è la condizione standard del pianeta. È una minoranza istituzionale con alta concentrazione geografica. L’autocrazia, nelle sue varianti più o meno competitive, è oggi la forma di governo che coinvolge la maggior parte degli abitanti del mondo.

In termini statistici, il mondo del 2026 è meno liberale di quello di vent’anni fa. In termini politici, significa che il numero di persone che vive sotto sistemi con controlli deboli sul potere è in aumento. Come in economia, la distribuzione conta più della media. E la distribuzione attuale racconta che l’equilibrio globale si sta spostando.

