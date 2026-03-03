La premessa necessaria è che l’analisi riguarda 34 progetti finanziati con i fondi del Pnrr in 20 città italiane. E che sono tutti progetti che hanno ricadute importanti per chi opera nel commercio. Ma il “Monitoraggio dei progetti pubblici per l’economia del territorio”, realizzato da Confcommercio e da Fondazione Openpolis, aiuta a comprendere la ricaduta territoriale degli investimenti legati alla ripresa post-pandemica.
Il grafico che apre questo pezzo mostra lo stato di avanzamento finanziario, ovvero quanto dei soldi stanziati sono stati effettivamente già spesi, suddivisi per area tematica. Il comparto con la quota di soldi già spesi è quello delle infrastrutture: il 44,5% dei 272 milioni stanziati per finanziare questi 34 progetti sono stati effettivamente spesi. Il settore con la percentuale più bassa è quello della rigenerazione urbana, con appena il 13,5% delle risorse impegnate già erogate. Problema marginale, in termini assoluti, visto che lo stanziamento complessivo era pari a 82 milioni.
Più grave, invece, la situazione relativa al traposto pubblico locale e alla mobilità dolce. Se è vero che il 35,5% delle risorse destinato a questo settore è stato speso, qui il totale stanziato è pari a 1,68 miliardi di euro. Il che significa che oltre un miliardo di euro è rimasto nelle casse pubbliche.
Questa mappa mostra la situazione dei progetti nelle 20 città oggetto del report di Confcommercio e Fondazione Openpolis dedicato al Pnrr. A Brescia il 100% del milione di euro relativo ai progetti monitorati è stato speso. A Roma, invece, ne sono stati spesi appena 3 degli oltre 300 messi a disposizione. A Milano l’avanzamento finanziario parla di un 53,9% di risorse spese, a fronte di finanziamenti per 205 milioni, a Catanzaro del 68,7% di 156 milioni di euro già bonificati.
Ancora una volta, non si tratta di tutti i progetti targati Pnrr attivati nelle città italiane, ma solo di 34 ritenuti di interesse per gli operatori del commercio. E finiti per questo nel report. Nemmeno poi si può parlare di ritardi per tutti i progetti presi in considerazione, nel senso che alcuni, pur essendo ancora lontani dal completamento, sono ancora nei tempi previsti.
In questo grafico c’è il dettagli dei singoli progetti: ogni quadrato ne identifica uno, le dimensioni sono rapportate alla percentuale di realizzazione. Il colore indica invece il rispetto dei tempi previsti: in rosso quelli che hanno già superato la scadenza senza essere completati, in blu quelli o già ultimati o ancora nei tempi previsti. Da precisare che la percentuale di realizzazione comprende anche la fase di progettazione, per cui è possibile che si abbiano avanzamenti intorno al 25% ma cantieri ancora da allestire.
Cliccando su ciascun quadrato, appare un pop up che mostra il dettaglio del progetto, l’importo complessivo, lo stato di avanzamento dei lavori e quello finanziario.