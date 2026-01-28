Era stata rilasciata nello scorso mese di ottobre in versione beta, quindi aperto agli utenti Max, Enterprise e Team a fine novembre, in concomitanza con il lancio di Opus 4.5. Ora l’integrazione di Claude su Excel è disponibile anche per gli utenti Pro, ovvero quelli con la fascia di abbonamento più economica. Un tool che vuole entrare in diretta concorrenza con Copilot, l’AI di quella stessa Microsoft che sviluppa il software di foglio di calcolo più diffuso al mondo. Ma quali compiti è in grado di svolgere Claude all’interno di Excel?
Il modello realizzato da Anthropic si presenta come una barra laterale all’interno di Excel e permette innanzitutto di pulire i dataset più ‘sporchi’ attraverso il linguaggio naturale. Quindi individua, spiega e corregge gli errori nelle formule, gestendole anche attraverso fogli diversi.
Claude for Excel ha anche applicazioni pensate per chi lavora nel mondo della finanza. Intanto può creare bozze di modelli finanziari da zero o di popolare template esistenti con dati aggiornati, mantenendo intatte tutte le formule e la struttura. Quindi è in grado di modificare le assunzioni di base dei modelli finanziari senza “rompere” le celle collegate, ovvero verificando la correttezza di tutte le formule. È inoltre possibile chiedere all’AI di testare diversi scenari, mostrandone i risultati. Tutto questo ottenendo dal modello anche una spiegazione di cosa ha modificato e perché a livello di singola cella.
