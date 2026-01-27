Nel 2025 Ipsos ha chiesto a decine di migliaia di persone in 30 paesi se l’idea di prodotti e servizi basati su intelligenza artificiale li “eccita”. Incrociando le risposte con l’età mediana dei vari paesi, emerge una tendenza robusta: popolazioni più giovani tendono ad essere molto più positive verso l’IA. Ecco l’infografica realizzata da VisualCapitalist
L’ottimismo verso l’IA varia da 80% a 31% tra i paesi analizzati. Al vertice dell’entusiasmo globale troviamo Indonesia (80% di risposta positiva) e Thailandia (79%), entrambe con popolazioni sensibilmente più giovani rispetto alla media OCSE. In analogia, Malaysia (77%) e India (65%) mostrano livelli di entusiasmo molto elevati.
Sul versante opposto, le democrazie occidentali con età mediana più alta — Canada (31%), Belgio (32%), Francia (40%) e Stati Uniti (38%) — hanno mostrato minore eccitazione verso l’IA, pur essendo economie ad alta penetrazione tecnologica. Alte età mediane — come in Giappone (46% di ottimisti, età mediana ~49,8) e Italia (49%, età mediana ~48,2) — appaiono correlate a un atteggiamento più cauto o tiepido verso l’innovazione.
Il quadro numerico suggerisce una correlazione inversa tra età media della popolazione e ottimismo verso l’IA (più giovane = più entusiasmo). Tuttavia, non è una regola universale: paesi come Thailandia e Corea del Sud, pur con popolazioni più mature, mostrano livelli di ottimismo elevati, probabilmente guidati da narrative nazionali forti su innovazione, istruzione tech e politiche pubbliche.
Perché conta: questa dinamica demografica-culturale non dice solo chi “ama l’Ai”, ma dove potrebbe essere più facile costruire consenso pubblico, adozione di tecnologie e forza lavoro digitale orientata al futuro. I paesi con popolazioni più giovani potrebbero non avere solo più ottimismo, ma anche più propensione a sperimentare, adattare e capitalizzare sulle tecnologie emergenti.
