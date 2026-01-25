Fondata da Devin Wenig e Jon Stokes, Symbolic.ai è una piattaforma di intelligenza artificiale creata per il mondo del giornalismo e della comunicazione. News Corp, invece, è il colosso dei media che fa capo a Rupert Murdoch. È di pochi giorni fa l’annuncio di una partnership tra queste due realtà. Il valore di questo accordo nonè stato reso noto, si sa solo che la collaborazione coinvolgerà in prima battuta Dow Jones Newswires, portale di notizie dedicato al mondo finanziario. E che i primi utilizzi dei prodotti di Symbolic.ai da parte dei giornalisti di questa testata «hanno generato un incremento delle produttività fino al 90% nello svolgimento di compiti di ricerca complessi», si legge nella nota che ha annunciato l’accordo di collaborazione.

Come ha sottolineato TechCrunch, testata americana dedicata all’innovazione e alle startup, gli sforzi compiuti dalle redazioni per introdurre l’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano non sono altro che esperimenti. Anche se non mancano esperienze come quella italiana del Gruppo Monrif, editore di La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale, che ha sviluppato internamente un modello di AI che aiuta ai giornalisti ad ottimizzare gli articoli per i motori di ricerca. Ma tant’è: secondo TechCrunch l’accordo tra Symbolic.ai e News Corp porterà ad un salto di qualità nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei giornali.

La startup creata da Wenig e Stokes è la prima piattaforma basata sull’AI e dedicata al mondo del giornalismo e della comunicazione. Offre assistenza su alcune attività come la trascrizione degli audio, l’estrazione di documenti, la creazione di newsletter e il fact checking. «All’inizio della rivoluzione dell’intelligenza artificiale, abbiamo l’opportunità di definire un nuovo modo di lavorare e un nuovo modello commerciale per i professionisti e gli editori che producono contenuti cruciali», ha dichiarato Wenig, cofondatore e Ceo di Symbolic, «un futuro in cui la tecnologia snellisce la ricerca e la produzione, liberando le persone per concentrarsi sul lavoro creativo, analitico e investigativo che davvero distingue i loro contenuti».

Mentre secondo Robert Thomson, amministratore delegato di News Corp, «le profonde radici editoriali del team di Symbolic sono evidenti nella loro sincera attenzione alla provenienza e nel loro dichiarato desiderio di creare prodotti che valorizzino il giornalismo, senza deturparlo, sminuirlo o svalutarlo».

