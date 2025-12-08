“Cerco, dunque sono.” Mai come nel 2025 il motore di ricerca è stato lo specchio di un’Italia divisa tra curiosità geopolitica, passioni pop e bisogni quotidiani. Dai “perché” globali alle ricette più cliccate, dalle star di Sanremo ai tutorial esistenziali, Google ci restituisce una radiografia vivida delle nostre ansie e fascinazioni. Ecco, in cinque punti, le parole che definiscono l’anno.
Geopolitica
Le domande più cercate iniziano con “Perché Israele ha attaccato l’Iran?”. Il conflitto mediorientale e i suoi riverberi globali monopolizzano l’attenzione, seguiti da curiosità su Trump e Gaza. Ma nella stessa sezione convivono domande su Olly all’Eurovision e sul Papa: il mondo intero scorre in un’unica timeline, dove il dramma e il gossip si sfiorano.
Parafilia (e il bisogno di capire)
Tra le ricerche “Cosa significa?”, la parola regina è parafilia. Seguono termini come “separazione delle carriere” e “bed rotting”: dal linguaggio giudiziario ai trend della Gen Z, Google svela una nazione che si interroga, che non teme le parole difficili e vuole decifrare il presente.
Cosa significa?
- Cosa significa Parafilia?
- Cosa significa separazione delle carriere?
- Cosa significa ipovedente?
- Cosa significa Agostiniano?
- Cosa significa ACAB?
Sanremo
Il Festival non è solo un evento: è un universo. Lucio Corsi e Olly guidano le classifiche dei personaggi più cercati, confermando Sanremo come totem culturale nazionale. Accanto a loro, Marcella Bella e Brunori Sas riportano in auge la musica d’autore. Ogni anno cambia tutto, ma la febbre sanremese resta identica.
Tennis
Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini trascinano il tennis italiano al centro delle ricerche. I loro successi internazionali hanno trasformato uno sport d’élite in un fenomeno popolare. Accanto a loro, Bianca Balti commuove il Paese con la sua storia di coraggio, e Cecilia Sala diventa simbolo di resilienza e attenzione globale.
Casatiello (e la cucina che unisce)
La parola più cercata tra le ricette è casatiello. La tradizione gastronomica resiste, ma accanto alla colomba pasquale spuntano i “biscotti di Squid Game” e i “Crumbl cookies”: un mix di identità locale e globalizzazione pop. Perché, alla fine, l’Italia continua a essere una repubblica fondata sulla cucina (e su Google).
Per approfondire.
Medicina, l’intelligenza artificiale è pronta a entrare in corsia e cambierà tutto: ecco perché
Come cambia la ricerca sul web con i nuovi motori potenziati con l’Ai?