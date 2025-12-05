Indica un intervallo di date:
  • Dal Al
cronaca

Le parole più cercate su Google nel 2025: Papa Francesco, Israele e il significato di parafilia

“Cerco, dunque sono.” Mai come nel 2025 il motore di ricerca è stato lo specchio di un’Italia divisa tra curiosità geopolitica, passioni pop e bisogni quotidiani. Dai “perché” globali alle ricette più cliccate, dalle star di Sanremo ai tutorial esistenziali, Google ci restituisce una radiografia vivida delle nostre ansie e fascinazioni. Ecco, in cinque punti, le parole che definiscono l’anno.

Geopolitica
Le domande più cercate iniziano con “Perché Israele ha attaccato l’Iran?”. Il conflitto mediorientale e i suoi riverberi globali monopolizzano l’attenzione, seguiti da curiosità su Trump e Gaza. Ma nella stessa sezione convivono domande su Olly all’Eurovision e sul Papa: il mondo intero scorre in un’unica timeline, dove il dramma e il gossip si sfiorano.

Parafilia (e il bisogno di capire)
Tra le ricerche “Cosa significa?”, la parola regina è parafilia. Seguono termini come “separazione delle carriere” e “bed rotting”: dal linguaggio giudiziario ai trend della Gen Z, Google svela una nazione che si interroga, che non teme le parole difficili e vuole decifrare il presente.

Cosa significa?

  1. Cosa significa Parafilia?
  2. Cosa significa separazione delle carriere?
  3. Cosa significa ipovedente?
  4. Cosa significa Agostiniano?
  5. Cosa significa ACAB?

Sanremo
Il Festival non è solo un evento: è un universo. Lucio Corsi e Olly guidano le classifiche dei personaggi più cercati, confermando Sanremo come totem culturale nazionale. Accanto a loro, Marcella Bella e Brunori Sas riportano in auge la musica d’autore. Ogni anno cambia tutto, ma la febbre sanremese resta identica.

Tennis
Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini trascinano il tennis italiano al centro delle ricerche. I loro successi internazionali hanno trasformato uno sport d’élite in un fenomeno popolare. Accanto a loro, Bianca Balti commuove il Paese con la sua storia di coraggio, e Cecilia Sala diventa simbolo di resilienza e attenzione globale.

Casatiello (e la cucina che unisce)
La parola più cercata tra le ricette è casatiello. La tradizione gastronomica resiste, ma accanto alla colomba pasquale spuntano i “biscotti di Squid Game” e i “Crumbl cookies”: un mix di identità locale e globalizzazione pop. Perché, alla fine, l’Italia continua a essere una repubblica fondata sulla cucina (e su Google).

Per approfondire.

Angelina Mango, Donald Trump e Israele : le (ultime) parole più frequenti e più ricercate su GoogleSe un abstract scientifico contiene parole come “delves” o “crucial”, forse l’ha scritto l’IA

Come cambia la ricerca di informazioni sul web nell’era dell’intelligenza artificiale generativa?

Medicina, l’intelligenza artificiale è pronta a entrare in corsia e cambierà tutto: ecco perché

Come cambia la ricerca sul web con i nuovi motori potenziati con l’Ai?

 