Il 5 agosto 2025 è arrivato Claude Opus 4.1, un upgrade che ha anticipato di pochi giorni il debutto di ChatGpt 5. Sulle riviste e nei blog specializzati, il lancio di Claude Opus 4.1 di Anthropic è stato accolto come un aggiornamento significativo e mirato, non una rivoluzione, ma un solido miglioramento delle capacità esistenti. Il focus principale è sulle sue prestazioni in ambiti specifici, in particolare la programmazione e i compiti “agentici”. Opus 4.1 è disponibile per gli utenti Claude a pagamento e in Claude Code. È disponibile anche sulle API, su Amazon Bedrock e su Vertex AI di Google Cloud. Proviamo a capire cosa cambia in cinque punti.

Un “drop-in” upgrade senza drammi

Claude Opus 4.1 non è una rivoluzione, ma una raffinata evoluzione di Opus 4. Disponibile a pagamento su Claude Pro, Max, Team e Enterprise, oltre che tramite API, Amazon Bedrock, e Vertex AI.

Precisione nel coding e nei task agentici

Le performance nel coding migliorano — 74,5 % nel SWE‑bench rispetto al 72,5 dello scorso modello — e il refactoring multi‑file diventa più nitido, senza introdurre nuovi bug. Test di Rakuten evidenziano una precisione chirurgica: Claude Opus 4.1 trova il punto giusto nel codice, corregge senza cambiare inutilmente — un debugging che sa di yoga e meditazione per sviluppatori Nonostante i notevoli progressi, non mancano le osservazioni critiche. Alcuni utenti segnalano che il modello può essere “troppo creativo” per la programmazione standard, generando codice che, seppur funzionale, non segue sempre le convenzioni consolidate. Inoltre, per compiti semplici, la velocità di risposta non è sempre superiore a quella dei concorrenti come GPT-4.1.

Un salto misurato, non epico

Nell’analisi di Windsurf emerge un miglioramento di una deviazione standard rispetto a Opus 4, simile all’upgrade tra Sonnet 3.7 e Sonnet 4 — poco rumoroso, ma solido Alcune recensioni notano invece che la scrittura creativa di Claude Opus 4.1 è più naturale e meno “robotica” rispetto alle versioni precedenti.

Prezzi invariati.

I prezzi rimangono invariati rispetto a Opus 4. Dunque, 15 dollari per milione di token in input e 75 dollari per milione di token in output.

