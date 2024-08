Molte persone non si identificano con una religione ma affermano di credere in esseri invisibili, di venerare gli spiriti degli antenati e di impegnarsi in pratiche rituali.

Sotto alcuni aspetti, l’Asia orientale sembra una delle regioni meno religiose del mondo. I tassi di disaffiliazione – ovvero le persone che abbandonano la religione – sono tra i più alti al mondo. Un gran numero di adulti in tutta la regione – dal 27% a Taiwan al 61% a Hong Kong – afferma di “non seguire alcuna religione”. Eppure tra queste persone religiosamente non affiliate, la metà o più lasciano comunque offerte per gli antenati defunti; almeno quattro su dieci affermano di “credere in Dio o in esseri invisibili” e un quarto o più dicono che le montagne, i fiumi o gli alberi hanno degli spiriti.

Sono i risultati di un enorme sondaggio pubblicato in questi giorni dall’istituto di ricerca americano Pew Research Center, che monitora il fenomeno religioso nel mondo. Questa enorme survey è stata condotta su oltre 10.000 adulti che vivono in Asia orientale fra Taiwan, Hong Kong, Giappone e Vietnam.

In breve, quando misuriamo la religione in queste società in base a ciò che le persone credono e fanno, piuttosto che al fatto che dichiarino di avere una religione, la regione è più vivace dal punto di vista religioso di quanto potrebbe sembrare inizialmente.

La cosa è interessante non tanto come misurazione del fenomeno religioso in sé, ma per ricordare a noi stessi – specie a noi che ci occupiamo di disegnare ricerche statistiche e di analisi dati – che le persone non sempre rispondono alle domande in modo coerente, perché non sempre ragioniamo in modo coerente. Lo sanno bene gli studiosi di logica del linguaggio naturale. La mente umana non è un computer.

Chiaramente gli statistici di Pew Research Center queste cose le sanno. La raccolta di dati sulla religione nell’Asia orientale è una sfida complessa. Il concetto di religione fu importato nella regione dagli studiosi solo circa un secolo fa, e le traduzioni comuni di “religione” (come zongjiao in cinese, shūkyō in giapponese e jonggyo in coreano) spesso vengono intese come riferite a forme organizzate e gerarchiche di religione, come il cristianesimo o i nuovi movimenti religiosi – non alle tradizionali forme asiatiche di spiritualità.

I sondaggi sulla religione del Pew Research Center spesso chiedono: “Quanto è importante la religione nella tua vita?” Il motivo di questa domanda è che molte persone che non considerano la religione molto importante nella loro vita si impegnano tuttavia in una varietà di pratiche religiose e mantengono una serie di credenze spirituali. Il 92% degli adulti vietnamiti che si dichiarano “non affiliati a una religione” afferma però di aver fatto un’offerta agli antenati nell’ultimo anno.

Inoltre, la maggior parte delle persone intervistate in tutta la regione afferma di sentire un legame personale con lo “stile di vita” di almeno un credo religioso o una filosofia, anche se non è esattamente la stessa della loro attuale identità religiosa. Ad esempio, il 34% dei cristiani sudcoreani afferma di sentire un legame personale con lo stile di vita buddista e il 26% dei buddisti in Corea del Sud sente un legame con lo stile di vita cristiano.

Nei cinque luoghi esaminati, solo il 26% degli adulti afferma che la religione è molto importante nella propria vita, il 6% in Giappone. Molte più persone affermano invece di pensare che esista il karma, di essere stati visitati dallo spirito di un antenato in sogno o in qualche altra forma, praticano la meditazione. Oppure pregano quotidianamente e considerano la religione molto importante nella loro vita. Almeno un quinto degli adulti in ciascuna delle quattro società dell’Asia orientale intervistate, così come il 79% degli adulti nel vicino Vietnam, riferiscono di sentire che lo spirito di un antenato è venuto in loro aiuto ad un certo punto della loro vita. Circa la metà o più degli adulti afferma di aver recentemente offerto cibo, acqua o bevande per onorare o prendersi cura dei propri antenati. A Taiwan, ad esempio, solo l’11% degli adulti afferma che la religione è molto importante per loro, ma l’87% crede nel karma, il 36% afferma di essere stato visitato dallo spirito di un antenato e il 34% afferma di aver mai praticato la meditazione.

Per approfondire.

L’84% della popolazione mondiale crede e si identifica in una religione

Come si misura la religione?

Sempre meno libertà di religione in Europa?