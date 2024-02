Proviamo a vedere cosa si è visto su Netflix lo scorso anno. Per farlo abbiamo scelta una infografica apparsa su Daily Infographics

La fonte è Netflix e vengono presi in considerazione le serie tv trasmesse da gennaio a giugno 2023. Il dato è in milioni di ore. L’aspetto più interessante è però che molti di queste serie in Italia non le conosciamo o sono passate quasi sotto silenzio. A parte Mercoledì di cui si parlato moltissimo delle altre si sa poco. Kaleidoscope per esempio qui da noi la conosciamo come Caleidoscope è prodotta da Ridley Scott. E’ stata montata in maniera rivoluzionaria: potrete perdere una puntata, cambiare l’ordine degli episodi o cominciare dall’episodio che più vi ispira, creando ogni volta una trama diversa. Al primo posto c’è The Night Agent con 812 milioni di ore. Seguita da Ginny e Georgia.

Secondo il l ‘What We Watched: A Netflix Engagement Report‘ che viene pubblicato due volte l’anno e riguarda ciò che le persone hanno scelto su Netflix in un periodo di sei mesi

La prima serie italiana presente è La legge di Lidia Poet: Stagione 1 con Matilda De Angelis (127/o posto). Il film italiano con più ore di visione è Il Mio Nome è Vendetta di Cosimo Gomez con Alessandro Gassmann (579 /o posto). Tra le altre serie italiane c’è poi Mare fuori (che comunque non è indicata tra i titoli disponibili globalmente) con la prima stagione (599/o posto) e la seconda (600/o posto), mentre tra i film, c’è fra gli altri, Era ora di Edoardo Leo (605/o posto).

Come si misura il traffico su Nefflix.

Per sapere tutto sulle classifiche di Netflix dovete andare qui. Trovate tutto diviso per Paesi, per prodotti con una metodologia scritta bene. E pure i dati delle classifiche in Excel. Ogni martedì pubblicano quattro elenchi della Top 10 globale di film e TV: Film (inglese), TV (inglese), Film (non inglese) e TV (non inglese). Questi elenchi classificano i titoli in base alle “visualizzazioni” per ciascun titolo dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Definiamo le visualizzazioni per un titolo come il numero totale di ore visualizzate diviso per il tempo di esecuzione totale. I valori sono arrotondati a 100.000.

Considerano ogni stagione di una serie e ogni film separatamente, quindi potresti vedere entrambe le stagioni 2 e 3 di Stranger Things nella Top 10. Poiché i titoli a volte entrano ed escono dalla Top 10, mostriamo anche il numero totale di settimane che una stagione di una serie o di un film è rimasta nell’elenco.

Per darti un’idea di ciò che le persone guardano in tutto il mondo, pubblicano anche elenchi dei primi 10 per quasi 100 paesi e territori (gli stessi luoghi in cui sono presenti le prime 10 righe su Netflix). Anche gli elenchi dei paesi sono classificati in base alle visualizzazioni.

Le informazioni sul sito iniziano dal 28 giugno 2021 e gli eventuali elenchi pubblicati prima del 20 giugno 2023 sono classificati in base alle ore visualizzate.

Per approfondire

Crisi del cinema, trionfano tv e streaming? Cosa è accaduto negli ultimi 60 anni

Netflix chiude Dvd-by-mail. Lo streaming spazza via il passato analogico

Netflix, Amazon Prime, Apple Tv e gli altri: la mappa degli Stati nazione dello streaming tv