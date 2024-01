L’elicottero “drone” Ingenuity ha terminato la sua missione dopo 72 voli sul Pianeta Rosso. Qui sopra il video realizzato dalla Nasa per celebrare la sua impresa.

“Volo 72. Questo è l’ultimo volo di Ingenuity #MarsHelicopter. Ingenuity e il suo team hanno dimostrato che il volo motorizzato e controllato su un altro mondo è possibile“: è l’annuncio della Nasa su X.

Il 18 gennaio 2024, Ingenuity, durante l’ultimo volo, ha eseguito un atterraggio di emergenza. I dati mostrano che, come previsto, l’elicottero ha raggiunto un’altitudine massima di 12 metri ed è rimasto librato per 4,5 secondi prima di iniziare la discesa ad una velocità di 3,3 piedi al secondo (1 metro al secondo).

I risultati di Ingenuity

Progettato come dimostrazione tecnologica per eseguire fino a cinque voli di prova sperimentali nell’arco di 30 giorni, Ingenuity nel 2021 è diventato il primo dispositivo motorizzato a volare su un altro pianeta dimostrando così che era possibile volare nell’aria marziana, la cui densità corrisponde solo all’1% di quella dell’atmosfera terrestre. Originariamente l’elicottero avrebbe dovuto decollare solo cinque volte, ma grazie alle sue ottime prestazioni, la missione è stata prolungata fino a oggi.

“L’ingegno ha realizzato risultati che vanno ben oltre ciò che pensavamo possibile”, ha detto in un video il capo della NASA Bill Nelson. L’elicottero “ha aperto la strada ai futuri voli nel nostro sistema solare”.

“Forse non sapremo mai” che cosa sia successo esattamente, a causa della temporanea perdita di trasmissione dei dati al termine dell’ultimo volo, ha sottolineato Teddy Tzanetos, direttore della missione presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, in conferenza stampa. “Ma il nostro giudizio ingegneristico ci porta a pensare che durante la discesa una pala abbia colpito la superficie di Marte”. L’elicottero quindi non ha la spinta necessaria per volare. La causa dell’interruzione della comunicazione è ancora sotto indagine, ma potrebbe essere collegata all’impatto stesso, ha detto Tzanetos, aggiungendo che altre pale sono state probabilmente danneggiate, cosa che gli equipaggi della NASA stanno ancora cercando di confermare.

L’agenzia spaziale americana è già al lavoro su un altro progetto di macchina volante, nell’ambito della missione Dragonfly (“libellula” in francese), questa volta con destinazione Titano, la luna più grande di Saturno.

New images confirm the #MarsHelicopter sustained rotor damage during Flight 72. Our helicopter has flown its final flight.

Ingenuity defied the odds and captured our hearts. #ThanksIngenuity for showing us what’s possible when we dare mighty things. https://t.co/KC2atKpB8k pic.twitter.com/tLw5I3cKmH

— NASA JPL (@NASAJPL) January 25, 2024