Questa infografica, pubblicata il 12 dicembre 2023 su Visual Capitalist segnala i paesi più interessati agli strumenti di AI generativa, utilizzando dati di ElectronicsHub. Per determinare l’interesse nelle diverse tecnologie di AI generativa, ElectronicsHub ha prima scelto i primi 10 strumenti in ogni categoria in base ai loro volumi di ricerca mensili globali. Hanno poi registrato i volumi di ricerca mensili di Google per ogni strumento, combinato quelli complessivi di ogni paese, e ridimensionando i risultati in base alla popolazione (per 100.000 persone) e alla quota di mercato del motore di ricerca di Google in ciascun mercato. Ebbene, secondo i dati raccolti, il volume di ricerca più alto per gli strumenti di AI generativa è stato visto nelle Filippine (5.288), seguito da Singapore (3.036) e Canada (2.213).

Più nello specifico, Israele e Singapore, le due nazioni che guidano l’interesse globale per l’intelligenza artificiale generativa delle immagini, sembrano preferire l’utilizzo di Midjourney, lo strumento più cercato in 92 nazioni in tutto il mondo. Mentre su quello della generazione di testo, segnaliamo in prima fila Filippine, Singapore e Malesia. Non deve stupire che nelle prime posizioni troviamo Paesi in via di sviluppo che più di altri stanno ragionando sull’impatto di queste tecnologie per aumentare la loro produttività.