30Il World Happiness Report 2023 che viene pubblicato annualmente dal Sustainable Development Solutions Network, utilizza i dati Gallup per valutare la felicità dei paesi sulla base di una serie di variabili, tra cui il sostegno sociale, l’aspettativa di vita, la libertà e la corruzione, per fornire un quadro generale della felicità. classifica globale indicizzata a 10. Ne abbiamo già parlato a marzo quando è uscito il report.

La Finlandia è di nuovo in cima alla classifica dei “paesi più felici del mondo”. Ricordiamo che il World Happiness Report prende in considerazione parametri come il sostegno sociale, il reddito, la salute, la libertà, la generosità e l’assenza di corruzione. I finlandesi sono al comando da sei anni di fila e il podio, ancora una volta, è tutto “nordico”. Seguono infatti Danimarca e Islanda, poi Israele, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Svizzera, Lussemburgo e Nuova Zelanda.

E l’Italia? Il nostro Paese perde due posizioni e scende dalla trentunesima alla posizione numero 33, subito dopo la Spagna e prima del Kosovo.

Felicità e soldi. Posto che mai come in questi anni è diventato complicato misurare il grado di soddisfazione di un mondo sempre più ineguale l’indice è una misura imprescindibile per

iniziare una riflessione sul rapporto tra felicità e condizioni materiali di vita. Qui sopra una infografica realizzata da Chartr. A livello nazionale, scrivono, una semplice analisi rivela una relazione in diminuzione tra denaro e felicità . Nei paesi più poveri, aggiungere qualche migliaio di dollari al PIL pro capite ha un profondo effetto sul benessere dei cittadini, ma una volta entrati nei paesi più ricchi, il rapporto è molto più piatto. In effetti, mentre luoghi come Lussemburgo e Singapore hanno ottenuto ottimi risultati in termini di PIL pro capite, ciascuno con una media rispettivamente di 116.000 e 106.000 dollari – circa 40.000 dollari in più rispetto alla cifra statunitense – ciò non equivale necessariamente a un grado di felicità significativamente maggiore . Anche se è difficile non pensare a cosa potrebbe comportare un aumento di stipendio per la tua vita, forse è confortante sapere che i tuoi genitori e diversi psicologi probabilmente avevano ragione : i soldi possono renderti felice solo fino a un certo punto.

La buona notizia è che un numero abbastanza consistente di ricerche rileva che le persone spesso, anche se ovviamente non sempre, tendono a diventare più felici man mano che invecchiano. In effetti, centinaia di studi in più paesi trovano prove di una curva della felicità “ a forma di U ” che diminuisce nella mezza età, ma aumenta di nuovo quando invecchiamo.

Per approfondire.

Sei soddisfatto della tua vita?

Chiedimi cosa ci rende felici

Gli italiani consumano molti antidepressivi, ma nei Paesi Ocse il consumo è ancora maggiore. Proviamo a capire perché