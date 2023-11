🌡️ ERA5 data from @CopernicusECMWF indicates that 17 November was the first day that the global temperature exceeded 2°C above pre-industrial levels, reaching 2.07°C above the 1850-1900 average and the provisional ERA5 value for 18 November is 2.06°C. pic.twitter.com/lLGwlCsZtP — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) November 20, 2023

I dati ERA5 generati da Copernicus indicano che il 17 novembre è stato il primo giorno in cui la temperatura globale ha superato i 2°C sopra i livelli preindustriali, raggiungendo i 2,07°C sopra la media del periodo 1850-1900 e il valore ERA5 provvisorio per il 18 novembre è 2,06°C.

Lo ha annunciato sul social X l’osservatorio europeo Copernicus Climate Change Service. Secondo i dati provvisori che saranno confermati domani, la soglia dei 2 gradi è stata oltrepassata anche sabato e domenica (2,06 gradi). Tuttavia, per invalidare i target dell’Accordo di Parigi, il superamento dovrebbe verificarsi per diversi decenni. Per gli esperti però quest’ultimo e’ l’ennesimo record di temperatura per quest’anno. L’ottobre 2023 e’ stato “piu’ caldo di 1,7 gradi rispetto alla media dello stesso mese tra il 1850-1900”, ha spiegato Copernicus.Inoltre dal 1 gennaio, “sono stati registrati 86 giorni con temperature di 1,5 gradi al di sopra dei livelli preindustriali”, come ha sottolineato anche il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep).

Cosa è Era5?

Questi dati sono generati dal servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, che fa parte del programma di monitoraggio della terra dell’Unione europea e implementato da ECMWF. Il programma per dataset pubblici di Google Cloud ospita dati ERA5 che vanno dal 1940 a maggio 2023, coprendo la Terra su una griglia di 30 km e risolve l’atmosfera utilizzando 137 livelli dalla superficie fino a un’altezza di 80 km.

ERA5 fornisce stime orarie per un gran numero di quantità atmosferiche, delle onde oceaniche e della superficie terrestre. Viene aggiornato quotidianamente con una latenza di circa 5 giorni. Nel caso in cui vengano rilevati gravi difetti in questa versione anticipata (chiamata ERA5T), questi dati potrebbero essere diversi dalla versione finale 2 o 3 mesi dopo. Nel caso in cui ciò accada, gli utenti vengono avvisati.

