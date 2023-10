Ancora novità per le mappe di Google. Rendere il traffico più efficiente, colcolare i consumi energetici nelle case, trovare percorsi di viaggio sostenibili e consigli sui veicoli elettrici. Vediamo alcune di queste novità:

Per quanto riguarda la mobilità, sull’applicazione Maps compariranno i percorsi a basso consumo di carburante. “Le persone cercano su Google informazioni su come ridurre l’impatto ambientale mentre si spostano, che vadano al lavoro o al supermercato. Ecco perché quest’anno inizieremo a introdurre i percorsi a basso consumo di carburante in India e Indonesia, in aggiunta agli Stati Uniti, il Canada, l’Europa e l’Egitto dove è già disponibile”.

In pratica i percorsi ecosostenibili calcolati da Google vogliono consigliare strade che hanno meno salite, meno traffico e una velocità stabile con lo stesso orario di arrivo previsto. Sin dal lancio nell’ottobre del 2021, Google stima che i suoi suggerimenti abbiano contribuito a evitare più di 2,4 milioni di tonnellate metriche di emissioni di CO2e, il che equivale a togliere dalla strada per un anno circa 500.000 auto a combustibile fossile. Nell’agenda sostenibile di Google c’è pure l’intento di aiutare le persone a scegliere modi alternativi di mobilità, come il treno.

Il progetto Green Light, ad esempio, usa l’Intelligenza artificiale per aiutare gli ingegneri del traffico urbano a ottimizzare i semafori agli incroci e ridurre le emissioni. Approda in 12 città (al momento non in Italia) e promette di ridurre le emissioni alle intersezioni fino al 10%. Per agevolare le persone che cercano opzioni di riscaldamento e raffreddamento sostenibili per le case, Google ha poi aggiornato la Ricerca: mostrerà informazioni sull’efficienza energetica e sugli incentivi quando si cercano termini come “caldaia” o “aria condizionata”. Per aiutare le persone a trovare trasporti sostenibili, presto su Maps appariranno poi nuovi suggerimenti di percorsi ferroviari se si cercano ad esempio i voli. E in Francia, le mappe di Google mostreranno anche indicazioni per il trasporto pubblico o a piedi accanto ai percorsi stradali, se sono sovrapponibili.

Come è spiegato anche sul Sole 24 Ore.com Alphabet ha individuato un altro topic su cui lavorare: i veicoli elettrici (EV), il settore dei veicoli in più rapida crescita, con le ricerche globali che sono quasi raddoppiate negli ultimi due anni. Per le persone che intendono acquistare un nuovo EV, sarà più facile comprendere i costi associati a questo acquisto grazie alle nuove funzioni della Ricerca di Google. Già negli Stati Uniti, quando le persone effettuano ricerche come “migliori auto elettriche”, possono confrontare rapidamente il prezzo, valutare l’autonomia della batteria e scoprire i modelli. Inoltre, possono trovare gli incentivi del governo federale per i veicoli idonei. Le funzionalità della ricerca di Google si amplieranno anche con il raffronto dei costi del carburante di un’auto a combustibile fossile con i costi di ricarica di un veicolo elettrico. Una funzionalità che Google sta ampliando in 20 paesi, grazie un calcolatore che aiuta gli automobilisti a comprendere i costi della ricarica rispetto a quelli di rifornimento alla pompa. Questo calcolatore è già disponibile in 21 paesi in giro per il mondo.Una nuova opzione utile a chi viaggi auto elettriche – disponibili negli Stati Uniti nelle prossime settimane e in Europa all’inizio del prossimo anno – sarà quella che mostra l’autonomia delle batterie e la distanza che gli automobilisti possono percorrere con un determinato modello di auto con una singola ricarica. Gli utenti possono anche personalizzare un percorso per vedere quante ricariche sono necessarie lungo il tragitto in base a fattori come dislivello e limiti di velocità.

