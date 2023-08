Microsoft ha presentato l’anteprima pubblica di Python in Excel. Permette agli utenti di combinare script in Python con le formule di Excel nello stesso foglio di lavoro. Questa funzionalità verrà inizialmente rilasciata per gli iscritti a Microsoft 365 come parte del canale beta di Excel per Windows. Sebbene inizialmente disponibile solo nella versione desktop di Excel, Microsoft ha sottolineato che i calcoli Python verranno eseguiti nel Cloud di Microsoft.

In pratica, si dovrebbe accedere direttamente a Python dalla barra degli strumenti di Excel, senza necessità di installazioni aggiuntive. Microsoft ha collaborato con la piattaforma di data science Anaconda per realizzare questa funzionalità, utilizzando la distribuzione Python di Anaconda in Azure per portare le librerie Python più popolari in Excel, come Matplotlib e Seaborn per la visualizzazione dei dati.

Cosa si potrà fare. Condividere le cartelle di lavoro e le analisi Python nei propri strumenti preferiti, come Microsoft Teams e Microsoft Outlook.

Python in Excel è in fase di roll out in Public Preview per gli utenti del canale Beta del programma Microsoft 365 Insiders. Questa funzione sarà disponibile prima per Excel per Windows, a partire dalla build 16818, e poi per le altre piattaforme in una data successiva, ha annunciato Microsoft.

Durante la fase di anteprima, Python in Excel sarà incluso nell’abbonamento a Microsoft 365. Dopo l’anteprima, alcune funzionalità saranno limitate senza una licenza a pagamento. Ulteriori dettagli saranno disponibili prima della disponibilità generale, ha reso noto Microsoft.

Cosa occorre sapere? Per sperimentare questa funzionalità, gli utenti dovranno aderire al programma Insider di Microsoft 365 e optare per il canale beta. Da lì, basta selezionare “inserisci Python” nella barra delle formule per iniziare.

Va notato che esistono da tempo librerie che permettono agli utenti Python di lavorare con i file Excel, così come add-on a pagamento come PyXLL che portano la funzionalità di Python nei fogli di calcolo di Microsoft.

Per approfondire.

