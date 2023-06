Nei grafici che sopra sono stati rappresentati i cento calciatori sia in funzione del valore dell’operazione (lunghezza barre istogramma) sia considerando anche l’adeguamento su durata triennale (spessore barre istogramma), colorandoli in base al ruolo di appartenenza, nello stesso modo in cui sono stati aggregati nel grafico a bolle che presenta la distribuzione in virtù delle zone di competenza sul campo, declinata per età media, valore medio e numero di rappresentati dei ruoli (GK portiere, CB difensore centrale, FB difensore esterno, DM centrocampista difensivo, AM centrocampista offensivo, FW attaccante).

In aggiunta, utilizzabile come filtro (esattamente come il grafico per ruoli), è disponibile anche il totale per singolo club basato sulla lista dei 100 ipotetici trasferimenti.

Dicevamo del City di Guardiola… e come non poteva mancare un rappresentante dei Citizens anche in cima alla lista dei giocatori?

Nessuna sorpresa quindi nel trovare Erling Haaland come ipotetico trasferimento che costerebbe circa 245 milioni di euro nel caso in cui qualcuno volesse bussare alle porte del City per privarlo del giovane attaccante norvegese che, nonostante una finale di Champions decisamente anonima (forse più per meriti dell’Inter), è stato in grado di segnare 52 reti in 53 partite nella sua prima stagione con la maglia bianca ed azzurra dopo le tre in forza al Borussia Dortmund (62 gol in 67 match) che lo ha ceduto per 60 milioni.

Al secondo posto, poco sotto la soglia dei 200 milioni, si piazza un altro attaccante – questa volta brasiliano – ossia Vinicius Junior, riferimento offensivo del Real Madrid di Carlo Ancelotti ed autore del provvisorio 1-0 nell’andata delle semifinali di Champions League proprio contro il Manchester City.

Il suo contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, per i motivi menzionati in precedenza, renderebbe più difficile paragonarlo ad un giocatore come Halaand, ad esempio, che vedrà terminare il proprio accordo nel 2027; questa quindi una delle circostanze per cui è stato calcolato anche il valore stimato sulla base di un’ipotetica durata superiore ai tre anni che lo farebbe arrivare ad avere un valore di trasferimento poco inferiore ai 315 milioni di euro (il più alto tra i cento giocatori censiti).

Chiude il podio Bukayo Saka, centrocampista offensivo dell’Arsenal distaccato dall’asso del Real Madrid di appena mezzo milione di euro, che insieme a Jude Bellingham (centrocampista difensivo del Borussia Dortmund) ed i suoi 190,2 milioni perimetra a soli quattro giocatori la lista dei Mr 190+.

La top 10 è completata da Rodrygo Goes (Real Madrid, 184), Pedri Gonzales (Barcellona, 178), Pablo Gavi (Barcellona, 174), Jamal Musiala (Bayern Monaco, 170), Phil Foden (Manchester City, 166) e Kylian Mbappè (Paris Saint Germain, 163).

Non è un caso che in questa prima lista di dieci calciatori ci siano esclusivamente centrocampisti (più o meno offensivi) ed attaccanti, rispettivamente suddivisi in parti uguali con le punte aventi quattro rappresentanti.

Infatti, esaminando il grafico che presenta la distribuzione per ruolo, è possibile notare con queste tre parti del campo siano quelle con il valore medio più alto in fatto di valore medio di trasferimento con i centrocampisti difensivi (99,9 milioni euro) lievemente in vantaggio sui compagni di reparto votati all’attacco (99,5), staccando gli attaccanti di quasi dieci milioni, nonostante questi ultimi risultino essere la categoria decisamente più rappresentata con 39 giocatori.

Il campione statistico dei cento atleti esaminati si completa con i difensori centrali rappresentati da un valore medio di 74 milioni, seguiti dai portieri a quota 68 (e caratterizzati dall’età media più alta pari ad oltre 26 anni, almeno due in più di ogni altro gruppo) e da difensori esterni (63).

segue…

