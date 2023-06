Nei grafici che sopra sono stati rappresentati i cento calciatori sia in funzione del valore dell’operazione (lunghezza barre istogramma) sia considerando anche l’adeguamento su durata triennale (spessore barre istogramma), colorandoli in base al ruolo di appartenenza, nello stesso modo in cui sono stati aggregati nel grafico a bolle che presenta la distribuzione in virtù delle zone di competenza sul campo, declinata per età media, valore medio e numero di rappresentati dei ruoli (GK portiere, CB difensore centrale, FB difensore esterno, DM centrocampista difensivo, AM centrocampista offensivo, FW attaccante).

In aggiunta, utilizzabile come filtro (esattamente come il grafico per ruoli), è disponibile anche il totale per singolo club basato sulla lista dei 100 ipotetici trasferimenti.

Non è appunto un mistero che i Citizens abbiano potuto migliorare la propria rosa di anno in anno per cercare di essere sempre in condizione di competere ai massimi livelli del calcio europeo, ma così come la squadra di Pep Guardiola – ora unico allenatore di sempre ad avere conquistato un triplete con due squadre diverse, a distanza di quattordici anni dopo quello ottenuto con il Barcellona – anche altre formazioni di prima fascia non hanno badato a spese con l’obiettivo di poter sollevare la coppa dalla grandi orecchie.

Molto spesso, quando si parla di calciomercato, si è soliti fare riferimento al “valore di mercato” di un calciatore anche se frequentemente in questo numero vengono considerati diversi fattori che possono risultare un po’ ambigui come il salario, i diritti di immagine ed altri elementi che non necessariamente si traslano al 100% nell’economia di un trasferimento concordato tra due club.

Per questo motivo, benchè valore di mercato e valore di trasferimento siano comunque paragonabili, ci sono altre variabili che possono determinare in maniera più accurata il secondo di questi due indicatori come ad esempio durata del contratto attuale, età del calciatore, ruolo in funzione dei minuti disputati, sviluppo personale relazionato all’andamento del club ed anche i valori dei trasferimenti durante le ultime sessioni di mercato per tenere conto dell’inflazione.

Dando in pasto ad un modello matematico tutte queste informazioni, è possibile stilare una lista degli ipotetici costi di trasferimento dei calciatori più quotati come quella pubblicata dal CIES Football Observatory che noi di Info Data abbiamo preso in esame al termine dell’evento che chiude la stagione calcistica europea.

Partendo appunto da questi dati, sono stati pubblicati i nomi dei cento giocatori per cui servirebbe sborsare le cifre più alte, contemplando anche l’ipotesi per la quale ci fosse in essere un contratto della durata di almeno tre anni, così da poter bilanciare eventuali transazioni con diverse tempistiche di trasferimento.

…segue