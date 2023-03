Una passeggiata in un paese francese, ci sono le imperfezioni del selciato, i tombini, i tubi che escono dalle mura degli edifici e persino un Bansky che però non riusciamo a capire se vero o falso. Il Paese è sicuramente in Francia, non ha un nome perché è stato ricreato al computer attraverso l’ultima versione del motore grafico per videogiochi Unreal 5. Lui è è l’artista 3Dystopia (il suo canale YouTube è qui) di cui abbiamo già parlato su questo Blog. In questo breve video c’è un mini-metaverso iperrealistico.

Come ha spiegato questa passeggiata è stato realizzata a partire da 1500 fotografie e da un video in risoluzione 6K. Ha impiegato 10 giorni. La scansione 3D ha comportato a detta del’artista “molte ore per pulire tutte le superfici disordinate della parte superiore perché ha scattato da solo le foto e ha dovuto ricostruire i dettagli dei tetti. Nel video il passaggio del reale al ricostruito digitale è indicato dalla presenza in alto a destra del logo Unreal5.

Qui sotto invece sempre dello stesso autore qualcosa di più lugubre e disturbante. Le sequenza sembra presa da un film dell’orrore.

L’autore ha usato oltre alle proprie scansioni 3D modelli 3D di sketchfab. Nessuna post-elaborazione al di fuori dell’Unreal Engine 5, ma la maggior parte dell’audio, precisa, è stata aggiunta in Davinci Resolve. Davvero bello.

