Dalla visualizzazione immersiva agli aggiornamenti di Live View fino ai nuovi strumenti per la ricarica dei veicoli elettrici. Ecco alcune delle novità presentate a Parigi da Google in fatto di mappe. Partiamo da noi. La visualizzazione immersiva è in arrivo pure a Firenze e Venezia. Utilizzando i progressi di questa tecnologie e della computer vision, vengono unite le immagini di Street View e quelle aeree per creare un modello digitale a cui si sovrappongono informazioni in tempo reale come il tempo, il traffico e il livello di affollamento di un luogo.

Come funziona la ricerca con Live View? ome hanno mostrato permette di trovare gli oggetti intorno a voi, come bancomat, ristoranti, parchi e stazioni di transito, semplicemente sollevando il telefono mentre siete per strada. È possibile visualizzare informazioni utili, come quando un posto è aperto, se è occupato in questo momento e quanto è valutato, in modo da poter prendere una decisione informata e ottimizzare il proprio tempo. Per ora però il servizio di ricerca con Live View è solo a Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo. Nei prossimi mesi arriverà anche a Barcellona, Dublino e Madrid.

La visualizzazione immersiva è un modo completamente nuovo di esplorare un luogo: vi fa sentire come

se foste proprio lì, anche prima di visitarlo. Utilizzando i progressi dell’intelligenza artificiale e della

computer vision, la visualizzazione immersiva fonde miliardi di immagini di Street View e immagini aeree

Vedere dentro gli edifici. Supponiamo che stiate programmando una visita al Rijksmuseum di Amsterdam. Potete sorvolare

virtualmente l’edificio e vedere dove si trovano, ad esempio, gli ingressi del museo. Con il dispositivo di

scorrimento temporale, potete vedere come appare l’area nelle diverse ore del giorno e che tempo

farà. Potrete anche individuare i luoghi più affollati, in modo da avere tutte le informazioni necessarie

per decidere dove e quando andare. Se avete fame, scendete al livello strada per esplorare i ristoranti

vicini, e date anche un’occhiata all’interno per capire rapidamente l’atmosfera di un locale prima di

prenotare

Come funzionano le nuove mappe immersive ? Permettono di ricreare in 3D strade e piazze sono ottenute grazie a campi di radianza neurale (NeRF), una tecnica avanzata di intelligenza artificiale che trasforma le immagini ordinarie in rappresentazioni 3D. Con NeRF, possono ricreare con precisione l’intero contesto di un luogo, compresa l’illuminazione, la consistenza dei materiali e ciò che si trova sullo sfondo. Tutto questo permette di capire se l’illuminazione lunatica di un bar è l’atmosfera giusta per una serata galante o se la vista di un caffè lo rende il luogo ideale per un pranzo con gli amici.La vista immersiva inizia oggi a Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo. Nei prossimi mesi verrà lanciata in altre città, tra cui Amsterdam, Dublino, Firenze e Venezia.

Novità infine anche per chi possiede le auto elettriche. Google prova anche a rendere facile la guida di un veicolo elettrico: introduce nuove funzionalità per i conducenti di questi veicoli con Google Maps integrato. Per qualsiasi viaggio che richieda una sosta di ricarica, Maps suggerirà il punto migliore in base a fattori quali il traffico in quel momento, il livello di carica e il consumo di energia previsto. Il filtro di ricarica “molto veloce”, inoltre, aiuterà a trovare facilmente le stazioni con caricatori da 150 kilowatt o superiori. Con le indicazioni a colpo d’occhio, infine, si potrà seguire il viaggio direttamente dalla panoramica del percorso o dalla schermata di blocco. La funzione inizierà ad essere disponibili in tutto il mondo su Android e iOS nei prossimi mesi e sarà compatibili anche con le Attività Live su iOS 16.1.

