Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, il fumo di tabacco è la più grande minaccia per la salute e il primo fattore di rischio delle malattie croniche non trasmissibili a li­vello mondiale. Parliamo di circa un miliardo di fumatori, di cui circa l’80% vive in Paesi a basso e medio reddito. Il 70% dei consumatori inizia a fumare prima dei 18 anni di età e il 94% prima dei 25 anni.

La Commissione europea ha lanciato il progetto “Tobacco-free generation” nel 2010, che mira a ridurre il numero di fumatori a meno del 5% entro il 2040. Alla fine di novembre, la Commissione europea ha presentato dei piani preliminari per un aumento delle tasse sul tabacco. Ma la strada verso un futuro senza sigarette sembra ancora lunga per i Paesi europei.

Una inchiesta di EUrologus, la principale fonte di notizie indipendente dell’UE in lingua ungherese, pubblicata su EdjNet (European Data Journalism Network) prova ad analizzare i numeri dietro questo fenomeno e l’impatto normativo sui singoli Paesi.

Proibire alle persone nate dopo il 2010 di acquistare prodotti del tabacco creerebbe una situazione giuridica problematica, indipendentemente dalla sua efficacia. Ma vediamo cosa dicono i dati. L’Ungheria è l’unico stato membro dell’Ue in cui la percentuale di fumatori tra i 15 ei 19 anni è superiore al tasso di fumatori della popolazione generale. Nel paese rispetto al 28,6% dei giovani che fumano, fuma solo il 19,3% di tutti gli adulti ungheresi, che è nella fascia media dei dati nazionali europei. Altri paesi dell’UE con un’alta percentuale di fumatori giovani mostrano un quadro un po’ diverso. In questi casi, i tassi di fumo tra i giovani tendono ad essere simili a quelli di altri gruppi di età della popolazione, quindi è probabile che le persone inizino a fumare in età molto giovane. Ciò non sorprende nel caso dell’Austria, dove il limite di età per l’acquisto di tabacco è di 16 anni.

Ci sono diversi Stati membri in cui, sebbene il fumo sia predominante tra la popolazione generale, i giovani fumano in una percentuale significativamente inferiore. Il paese con il più alto tasso di smokers nell’Ue è la Bulgaria, dove fuma il 28,7% della popolazione. Tuttavia, solo il 14,3% dei giovani bulgari fuma. Non si tratta di una cifra bassa rispetto ad altri paesi dell’Ue – le statistiche più basse per i giovani (4,1%) e la popolazione generale (6,4%) si registrano in Svezia – ma sarebbe già un enorme risultato per la Bulgaria se non ci fossero più giovani inizierebbe a fumare.

Attualmente, i tassi di fumo giovanile sono inferiori al 15% in 22 Stati membri dell’UE, quindi in quei casi sarebbe più facile attuare un divieto di fumo per i giovani. Negli altri cinque Stati membri, conclude l’inchiesta, la proposta causerebbe problemi più significativi, considerando che la società risentirebbe pesantemente degli effetti del dual standard legale

I numeri dell’Oms.

L’OMS stima che ogni anno, nel mondo, più di 8 milioni di persone muoiono a causa del consumo di tabacco. La maggior parte dei decessi correlati al tabacco si verifica nei paesi a basso e medio reddito, che sono spesso bersaglio di intense interferenze e marketing dell’industria del tabacco.

Il tabacco può anche essere mortale per i non fumatori. L’esposizione al fumo passivo è stata anche implicata in esiti negativi per la salute, causando 1,2 milioni di morti ogni anno. Quasi la metà di tutti i bambini respira aria inquinata dal fumo di tabacco e 65.000 bambini muoiono ogni anno a causa di malattie legate al fumo passivo. Fumare durante la gravidanza può portare a diverse condizioni di salute per tutta la vita per i bambini.

Nell’Unione Europea il consumo di tabacco rimane il più grande fattore di rischio evitabile per la salute, ed è responsabile di 700.000 decessi ogni anno. Circa il 50% dei fumatori muore prematuramente, con conseguente perdita media di 14 anni di vita per fumatore. Il consumo di tabacco è la principale causa di cancro prevenibile, con il 27% di tutti i tumori attribuiti al consumo di tabacco. Inoltre, i fumatori hanno anche più probabilità di soffrire di una serie di malattie a causa del loro uso di tabacco, tra cui cardiovascolari e problemi respiratori.

E in Italia?

I dati sulla prevalenza del fumo tra gli adulti sono raccolti ogni anno dall’Istat con l’Indagine sulle attività della vita quotidiana e dall’Istituto Superiore di Sanità con la sorveglianza PASSI e l’indagine ISS/Doxa.

Nel 2021, secondo dati ISTAT, i fumatori, tra la popolazione di 14 anni e più, sono poco meno di 10 milioni. La prevalenza è pari al 19%. Forti sono le differenze di genere: tra gli uomini i fumatori sono il 22.9% tra le donne il 15,3%. Il fumo di tabacco è risultato più diffuso nella fascia di età tra i 25-44 anni (circa 1 persona su 4).

