Nel 2020 la spesa media annuale in consumi energetici è stata di 1.411 euro a famiglia (1.542 euro al Nord; 1.220 euro nel Mezzogiorno) di cui l’83,8% per metano ed energia elettrica. Istat ha riassunto in una infografica i consumi energetici relativi al 2020 e 2021. Manca quindi il dato di quest’anno che si prospetta come quello più anomalo vista la crescita dei costi energetici legati al conflitto in Ucraina scoppiato a febbraio. Quindi atteniamoci al contesto energetico degli italiani pre-crisi energetica e proviamo a riassumerlo con tre numeri scelti da noi di Info Data.

17%

Come ci riscaldiamo? Al Nord si spende di più per il metano (50,3%), nel Mezzogiorno per l’energia elettrica (49,5%). Il 17,0% delle famiglie fa uso di legna (di cui circa il 60% in tutto o in parte con autoapprovvigionamento), il 7,3% di pellet.

+62%

La spesa per i singles e quelle per le famiglie numerose. La spesa energetica media è tanto più alta quanto maggiore è la dimensione familiare: si passa da 1.150 euro per una famiglia monocomponente a 1.859 euro per le famiglie con cinque o più componenti. Si evidenziano comunque economie di scala con un incremento delle spese non proporzionale rispetto al numero di componenti. Una famiglia composta da cinque membri spende in media annualmente il 62% in più di una famiglia monocomponente.

1.411

Nel 2020 la spesa media annuale a famiglia. 1.411 euro la spesa media energetica annuale delle famiglie. In quell’anno il 41,8% le famiglie che hanno osservato un aumento delle spese energetiche per il Covid-19. Mentre 83,8% la percentuale di spesa per elettricità e metano sulla spesa totale.

