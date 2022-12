Ci sarà qualcuno che sicuramente dirà che in fondo bastava leggersi il paper “Galactica: A Large Language Model for Science” per accorgersi che qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto. E difatti il modello di intelligenza artificiale Galactica di Meta progettato per assistere gli scienziati è durato meno di 48 ore. Pubblicato online il 15 novembre è stato tosto chiuso.

La promessa era quella di un grande modello linguistico per la scienza, addestrato su 48 milioni di esempi di articoli scientifici, siti Web, libri di testo, dispense ed enciclopedie. Una interfaccia appunto per scienziati che sulla carta doveva essere in grado di riassumere documenti accademici, risolvere problemi di matematica, generare articoli Wiki, scrivere codice scientifico, annotare molecole e proteine e altro ancora. Non è stato così. Qui l’articolo integrale su 24+