Questione di millimetri certo, ma l’uscita della Germania dai Mondiali di calcio per ora di uno strepitosa prestazione del Giappone contro la Spagna riporta alto in agenda l’esistenza dell’evento imprevisto.Il gol della vittoria del Giappone con la palla uscita di pochissimo ma giudicata regolare dall’arbitro ha comportato l’eliminazione per la seconda volta consecutiva di uno dei giganti della Coppa del Mondo. Ma nella storia dei mondiali i tedeschi non sono né i primi né gli unici a non avere rispettato i pronostici. Come mostra questa infografica di Statista, anche risalendo solo al 2002, ci sono numerosi esempi di giganti del calcio che sono caduti al primo ostacolo nella competizione più illustre di questo sport.

La Francia ha probabilmente il record delle uscite shock. Come dimenticarsi della Francia Campione del Mondo? Dopo la vittoria nel 1998, nel 2002 i cugini con lo spogliatoio spaccato, nonostante big del calibro di Zidane, Henry e Trezeguet perse con il Senegal (0-1) e poi dalla Danimarca (2-1). Nel 2010 una combinazione di scioperi, litigi e dimissioni dei giocatori lasciç la squadra numero nove del mondo in fondo al mondo, dietro persino all’83 ° classificato del Sud Africa. Quanto a noi oltre alla recentissima esclusione dal Qtar ricordiamo la sfortunata avventura di Marcello Lippi in Sudafrica dove arrivammo ultimi a 2 punti in un girone con Paraguay , Slovacchia e Nuova Zelanda. Andando ancora indietro nel tempo e cambiando maglia vanno ricordati i flop dei tulipani. A parte il record di tre finali Mondiali perse, l’Olanda fu elimanata nel 1982 e quattro anni fa nel campionato del mondo del Messico. Tutto imprevisto, ma come direbbe un buon statistico, non improbabile. Almeno nel calcio.

Per approfondire.

I mondiali di calcio fanno guadagnare chi li organizza solo se a vincere è l’Italia

Fifa World Cup 2022, chi vincerà i mondiali di calcio? Parte 2

Fifa World Cup 2022, tutto quello che c’è da sapere – Prima parte