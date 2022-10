L’82,5% dei cittadini europei vive a meno di un quarto d’ora d’auto da un ospedale. I dati fanno riferimento al 2020, arrivano da Eurostat e sono rappresentati nella mappa che apre questo pezzo. Nella quale il colore tende all’arancione quando la percentuale scende al di sotto del 50%, al blu quando invece è al di sopra. Il filtro nella parte bassa (in alto a sinistra per chi legge da desk) permette di visualizzare la mappa di un singolo paese.

Come detto, quattro europei su cinque vivono a meno di quindici minuti di auto da un ospedale. O meglio, per usare la definizione di Eurostat, da una struttura che fornisce servizi medici, diagnostici e di cura, in cui lavorano medici e infermieri e dove è possibile ricoverare i pazienti. Non si parla, esplicitamente, di centri di pronto soccorso.

I dati sulla mappa sono raccolti al livello amministrativo che corrisponde alle province italiane. E dicono che in 129 di queste realtà l’intera popolazione vive a meno di 15 minuti di guida da un ospedale. Si tratta di una provincia, per usare l’espressione cui siamo abituati in Italia, su 10. La maggior parte di queste sono aree che ospitano una capitale o comunque regioni urbane con un’elevata densità di popolazione.

All’estremo opposto, ci sono 89 province europee in cui meno della metà della popolazione vive a 15 minuti di auto da un ospedale. Si tratta di zone scarsamente popolate, concentrate nell’interno di Spagna e Portogallo e nelle zone rurali di Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Slovenia. A testimonianza del fatto che la vicinanza ad un ospedale non dipende solo dalla ricchezza del paese in cui si vive, c’è il fatto che delle 11 regioni in cui meno del 10% della popolazione vive nelle vicinanze di un ospedale, cinque sono in Polonia, quattro in Romania e due in Svezia.

E l’Italia? Sono solo due le province in cui meno della metà della popolazione vive entro un raggio di 15 minuti in auto da un ospedale. La prima è Nuoro, con il 35,9%, la seconda Potenza con il 48,6%. Allo stesso modo, solo due sono quelle in cui l’intera popolazione ha un ospedale nelle vicinanze dell’abitazione. Ovvero Milano e Monza: non si tratta della capitale, Roma si ferma al 94,7%, ma di zone densamente popolate.