‘Succession‘ di Hbo miglior serie drammatica e ‘Ted Lasso‘ di Apple Tv miglior serie comica. Questo il verdetto degli Emmy 2022 in onda da Los Angeles che hanno assegnato alla satira ‘White Lotus‘ il premio per la miglior miniserie. I sudcoreani di ‘Squid Game‘ hanno comunque fatto storia: il dramma distopico di Netflix esploso l’anno scorso come maxisuccesso planetario ha portato a casa il premio per il miglior attore drammatico, Lee Jung-jae, diventato il primo a recitare in una lingua che non fosse l’inglese riconosciuto in quella categoria, mentre Hwang Dong-hyuk ha vinto l’Emmy per la regia dell’episodio ‘Red Light, Green Light’.

statistic_id750636_emmy-awards_-wins-by-network-2022

Questo diciamo in sintesi e a livello qualitativo. Se però analizziamo gli Emmy Awards a livello quantitativo con l’aiuto dei grafici di Statista scopriamo che Hbo ha stra-vinto con 38 riconoscimenti contro i 26 di Netflix. Disney e Apple indietro con solo 9 premi rispettivamente al quarto e quinto posto. In numeri assoluti è una partita a due. Parliamo dei Primetime Emmy Awards che sono un premio statunitense conferito dalla Academy of Television Arts & Sciences ai programmi televisivi statunitensi di prima serata.

statistic_id750626_emmy-awards_-wins-by-show-2022

Quanto a premi in testa c’è la serie tv The White Lotus (10) contro i sei di Euphoria e Squid Games. Ecco in questo forse ha pesato la nazionalità del premio. Stranger Things solo cinque premi. Love Death + Robots solo due. Ma questa è una annotazione personale.

statistic_id1044398_creative-arts-emmy-awards_-networks-with-the-most-wins-2022

Più ridotto invece il distacco se analizziamo i Primetime Creative Arts Emmy Awards che sono i premi relativi all’aspetto tecnico (direttori, truccatori, costumisti, fotografia, responsabili effetti visivi, etc…) e ad altre varie categorie (doppiaggio, guest star, etc…). Vince sempre Hbo ma di poche lunghezze.

Per approfondire.

Gli Emmy 2021 raccontati con tre grafici

Serie tv, Watchmen fa il pieno di nomination agli Emmy. Tutti i numeri

Emmys o Pandemmys? Tutti i numeri di una edizione storica dell’Oscar della Tv

Le nomination agli Emmy Awards. C’è anche The Young Pope. Hbo batte Netflix