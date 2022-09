Come si tiene traccia dei disastri ambientali? Chi li misura? E con quali strumenti? Negli Stati Uniti il National Centers for Environmental Information cura una sorta di inventario degli incidenti naturali. Scopriamo così gli Stati Uniti hanno accusato 332 disastri meteorologici e climatici dal 1980 in cui i danni/costi complessivi hanno raggiunto o superato 1 miliardo di dollari (incluso l’adeguamento dell’IPC al 2022). Il costo totale di questi 332 eventi supera i 2,275 trilioni di dollari . Parliamo di eventi estremi come siccità, inondazioni, incendi, gelate e tempeste. I dati si possono scaricare e filtrare (per tipologia di disastro, data di inizio e fini, morti e costo diretto). Esistono anche le mappe e grafici.

2022-billion-dollar-disaster-map

Come viene misura l’impatto economica degli eventi meteorologici?

Il National Centers for Environmental Information (NCEI) tiene traccia e valuta gli eventi climatici negli Stati Uniti e nel mondo che hanno un grande impatto economico e sociale. Questo studio è una delle basi teoriche per ridurre l’incertezza dei costi utilizzando gli intervalli di confidenza, “Quantificare l’incertezza e la sensibilità variabile all’interno delle stime dei costi del clima e dei disastri climatici in miliardi di dollari statunitensi” (Smith e Matthews, 2015) . Nell’effettuare queste valutazioni dei costi dei disastri, queste statistiche sono state sviluppate utilizzando le fonti più complete del settore pubblico e privato e rappresentano i costi totali stimati di questi eventi, ovvero i costi in termini di dollari che non sarebbero stati sostenuti se l’evento non fosse stato preso in considerazione posto. Più di una dozzina di fonti di dati del settore pubblico e privato aiutano a calcolare i costi diretti totali (assicurati e non assicurati) degli eventi meteorologici e climatici. Questi costi includono: danni fisici agli edifici residenziali, commerciali e municipali; beni materiali (contenuto) all’interno degli edifici; perdite di elementi temporali come interruzione dell’attività o perdita di alloggi; danni a veicoli e imbarcazioni; beni pubblici compresi strade, ponti, argini; infrastrutture elettriche e piattaforme energetiche offshore; beni agricoli compresi raccolti, bestiame e legname commerciale; e costi di soppressione degli incendi, tra gli altri. Tuttavia, questi costi del disastro non tengono conto delle perdite per: capitale naturale o degrado ambientale; costi relativi all’assistenza sanitaria mentale o fisica, il valore di una vita statistica (VSL); o catena di fornitura, costi contingenti di interruzione dell’attività. Pertanto, le nostre stime dovrebbero essere considerate prudenti rispetto a ciò che è veramente perso, ma non possono essere completamente misurate a causa della mancanza di dati costantemente disponibili. . Qui trovate ulteriori informazioni: calcolo del costo dei disastri meteorologici e climatici.

Ci piacerebbe che anche in Italia ci fosse un luogo o uno strumento o un gruppo di studio in grado di tenere traccia dei disastri ambientali. Sarebbe anche interessante avere accesso a questi dati in modo libero e aperto. #datiaprendi.

