Ultimi preparativi per il lancio di Artemis 1, la prima missione del programma spaziale che ha l’obiettivo di riportare l’uomo sulla Luna. In vista dell’avvio del conto alla rovescia dal Kennedy Space Center, in Florida, sono iniziate le procedure per la chiusura della capsula Orion, integrata in cima al gigantesco razzo Sls (Space launch System) di 98 metri. Il lancio resta confermato per lunedì 29 agosto alle 14:33 ora italiana, con una finestra di 2 ore.

Il programma Artemis non punta soltanto a riportare l’uomo sulla Luna, ma si propone di farcelo rimanere, dando il via ai progetti che porteranno alla costruzione di una stazione spaziale nell’orbita della Luna e della prima colonia sul satellite. Tutta l’esperienza accumulata e la tecnologia testata nel programma Artemis, infatti, saranno sfruttate per il più ambizioso obiettivo della rinnovata corsa allo spazio: la conquista di Marte, prevista entro la metà degli anni ’30.

La missione Artemis 1.

Artemis 1 fungerà da apripista testando il razzo Sls e la capsula Orion che orbiterà per alcuni giorni attorno all Lunae per verificare il corretto funzionamento di tutti gli strumenti di bordo primo di rientrare a Terra con una manovra di ammaraggio programmata il 10 ottobre. Orione percorrerà mezzo milione di chilometri dalla Terra. La Luna si muove a circa 1000 metri al secondo e considerando che il viaggio verso la Luna richiede circa cinque giorni Si tratta quindi di un volo di prova e il primo di una serie che porterà l’umanità sulla Luna, una richiesta specifica da parte del team operativo è che la capsula della navicella Orion si schianti durante il giorno nell’Oceano Pacifico.

Cosa succederà, step by step.

Il mega razzo lunare della Nasa spingerà Orion, il suo Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS) e una serie di cubetti secondari nell’orbita terrestre, girando intorno al nostro pianeta per alcune ore proprio come fa la Stazione Spaziale Internazionale, ma a un’altitudine diversa.

Le quattro ali dei pannelli solari del modulo di servizio europeo si apriranno 18 minuti dopo il lancio, mentre Orion sarà ancora collegato all’ICPS, per iniziare a caricare le batterie del veicolo spaziale.

Nello spazio il movimento è relativo, quando due veicoli spaziali attraccano potrebbero viaggiare entrambi fino a 28.800 km/h.

Circa 90 minuti dopo il lancio, l’ICPS avvierà il suo motore per spingere Orion sulla Luna.

Venti minuti dopo il boost, due ore dopo il lancio, l’ICPS si staccherà da Orion.

L’ICPS rilascerà quindi i payload secondari Artemis , piccoli satelliti che sono in viaggio e testeranno nuove tecnologie ed eseguiranno ricerche scientifiche. Questi includono Argomoon, il primo cubesat ad essere rilasciato, che scatterà foto dell’ICPS e le trasmetterà sulla Terra .

Nel frattempo Orion e l’European Service Module saranno in rotta verso la Luna. Circa otto ore dopo il lancio, l’European Service Module eseguirà la prima di numerose correzioni della traiettoria utilizzando il motore principale dell’Orbital Maneuvering System (OMS). Da qui, Orion navigherà verso la Luna.

Durante il viaggio di 10 giorni sulla Luna, il Modulo di servizio europeo punterà i suoi quattro pannelli solari nel modo migliore per ottenere quanta più luce solare da convertire in elettricità.

Arrivare alla Luna

Il sesto giorno di volo, Orion volerà vicino alla Luna e il modulo di servizio europeo accenderà il motore principale per una grande spinta che spingerà Orion più velocemente e lontano dalla Luna. Questo cambiamento di velocità di 195 m/s utilizza la gravità della Luna per assisterla per un’orbita ellittica attorno alla Luna, non frenando la navicella spaziale come ci si potrebbe aspettare.

L’orbita porterà Orione a una distanza di 100 km e fino a 70.000 km dalla superficie della Luna, più lontano di quanto qualsiasi veicolo spaziale classificato dall’uomo sia mai volato dalla Terra.

Il ritorno a casa

Dopo due settimane di orbita attorno alla Luna il ritorno sulla Terra. Il Modulo di servizio europeo avvierà la “partenza in orbita retrograda distante”, dando il via a una sequenza di fionda di meccanica orbitale per utilizzare nuovamente l’attrazione gravitazionale della Luna e riportare Orion in un viaggio di ritorno sul nostro pianeta. L’OMS deve fornire 91 m/s delta-v per portare Orione su una rotta più vicina alla Luna.

Dal suo punto distante dalla Luna, ci vogliono 12 giorni per tornare più vicino alla superficie lunare, dove il modulo di servizio europeo accenderà per l’ultima volta il motore OMS nella missione Artemis I, a circa 800 km dalla superficie lunare. Proprio come all’arrivo sulla Luna, la spinta accelererà la navicella spaziale in rotta di collisione con la Terra, fornendo 282 m/s di spinta, nessun problema per un motore così grande. Usando la gravità della Luna e l’ultimo aumento dell’OMS, Orion farà il suo ritorno sulla Terra.

e infine la discesa.

Come è fatta Orion

Orion è la navicella spaziale della Nasa progettata per inviare esseri umani nello spazio. E’ costruita dalla NASA con l’ESA che fornisce il modulo di servizio. L’accordo nasce dalla partnership internazionale per la Stazione Spaziale Internazionale. La decisione della NASA di collaborare con l’ESA su un elemento critico per la missione è un forte segno di fiducia e fiducia nelle capacità dell’ESA. Più di 20 aziende in tutta Europa stanno ora costruendo l’European Service Module mentre la NASA lavora su Orion e sullo Space Launch System.

Sulla navetta Orion sono già stati istallati gli esperimenti per la misura delle radiazioni e una serie di manichini utili per capire le sollecitazioni a cui saranno sottoposti gli astronauti delle prossime missioni. Il portellone della Orion sarà definitivamente chiuso nel fine settimana poco prima dell’avvio ufficiale del conto alla rovescia.

Artemis 2

Se il lancio dovesse concludersi con successo si potrà procedere con il secondo importante passo: Artemis 2, il lancio del primo gruppo di astronauti che orbiteranno per giorni attorno alla Luna, probabilmente nel 2024. e che potrebbe comprendere una donna.

Artemis 3

Una volta conclusa anche questa seconda missione, si potrà infine dare il via a Artemis 3, la missione che porterà di nuovo l’uomo sulla Luna e la prima donna. In corsa anche tre astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), i cui nomi non sono ancora stati selezionati. La missione Artemis 3, vedrà infine l’avvio della costruzione della stazione spaziale nell’orbita lunare.

Dove seguire la missione?

Sarà possibile seguire la diretta streaming del lancio di Artemis 1 sulla Nasa Tv, sull’Esa Web Tv. Sia il canale ufficiale dell’Agenzia Spaziale Europea che la NASA inizieranno la copertura a partire dalle 12:30 del 29 agosto.

