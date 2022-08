Sapevi che Freddy Mercury è nato a Zanzibar? E Barack Obama a Honolulu? Per scoprirlo servirebbe una mappa.

L’ha realizzata Topi Tjukanov programmatore senior che lavora a Mapbox, azienda specializzata nella realizzazione di mappe per aziende e privati. In pratica, ha raccolto i profili delle persone influenti nel campo della cultura, scienza e dello sport e le ha diciamo geolocalizzate. I dati sono stati elaborati per mostrare una sola persona per ogni posizione geografica unica con il grado di notorietà più alto. Per scegliere le “persone più importanti” sono state utilizzate le informazioni raccolte da Wikipedia e Wikidata. Mentre per selezionare i personaggi è stato usato questo studio pubblicato su Nature. I personaggi sono divisi in scienza, cultura, sport e leadership. L’idea di base è che più l’individuo è famoso e degno di nota, più documentate saranno le sue biografie e quindi maggiore è il numero totale di link esterni (fonti, riferimenti, ecc.) da Wikidata.

La mappa mostra i luoghi di nascita delle "persone più importanti" in tutto il mondo. I dati sono stati elaborati per mostrare una sola persona per ogni posizione geografica unica con il grado di notabilità più alto. Fai clic di seguito per mostrare solo le persone di una categoria specifica.

Quando fai clic su ciascun nome – quelli più grandi che sono più visibili da più lontano hanno classifiche più alte – puoi vedere dove ogni individuo si classifica in termini di notorietà.

La mappa si ispira a questo lavoro intitolato People Map of the US di The Pudding. Sempre realizzato su Mapbox ma concentrato sugli Stati Uniti.