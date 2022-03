Quali sono le aziende che crescono più rapidamente in Europa ? E in quali settori operano? Per rispondere a queste domande il Financial Times ha collaborato con Statista e in questa infografica vengono ordinate le società sulla base del tasso di crescita annuale composto dei ricavi tra il 2017 e il 2020. Il CAGR minimo richiesto per fare la lista era del 36,5%, un punto sopra il 35,5%. necessario per la classifica dell’anno scorso

Cosa è il Cagr. Il tasso annuo di crescita composto, più comunemente noto come CAGR dall’acronimo anglosassone Compounded Average Growth Rate, rappresenta la crescita percentuale media di una grandezza in un lasso di tempo. Dato per esempio il fatturato A di un’azione all’anno x e il fatturato B di un’azienda nell’anno y, il CAGR dei ricavi indica la crescita percentuale media annua dei ricavi.

Cosa è accaduto alla classifica. In testa troviamo con un Cagr del 477% a finlandese Swappie che opera nel business degli smartphone ricondizionati. Al secondo posto Kilo Health, una società lituana di assistenza sanitaria digitale, al terzo Oci Group, un’azienda di approvvigionamento con sede nel Regno Unito e OnlyFans piattaforma digitale con sede nel Regno Unito nota per la vendita di materiale pornografico.

Il caso Italia. L’Italia è il Paese con il maggior numero di aziende nella classifica, con 235. Al primo posto tra gli italiani Winlivery che si classifica al nono posto , segue Datlas (13esimo) e Pegaso Security (23esimo). La Germania è seconda con 194, seguita dal Regno Unito con 155. La classifica interattiva completa è visibile su FT.com .

