Coda – I segni del cuore della regista Sian Heder ha vinto l’Oscar per il miglior film 2022. La 94/a cerimonia degli Academy Awards che si è svolta domenica notte 27 marzo ha segnato anche quest’anno una nuova vittoria dei “nuovi” giganti della streaming su Hollywood. Il film interpretato nel linguaggi dei segni dopo aver debuttato l’anno scorso al Sundance Festival è uscito sulla piattaforma di streaming Apple+. Dune di Denis Villeneuve, candidato a 10 nomination, è il fim che si è aggiudicato più statuette, ben sei. Qui sotto in questo grafico apparso su Reddit il conteggio cumulativo degli Oscar negli ultimi dieci anni che mostra l’ingresso prepotente dello streaming nelle nominations.

Una beffa per Netflix che da alcuni anni è in corsa per aggiudicarsi la statuetta più ambita (“Roma” e “The Irishman”). Quest’anno il suo “Il Potere del Cane” che aveva fatto incetta di nomination (ben 12) ed era dato per favorito ha raccolto solo uno grazie a Jane Campion che diventa la terza donna nella storia degli Oscar a vincere come regista.

Here’s the moment Chris Rock made a “G.I. Jane 2” joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, “Leave my wife’s name out of your f–king mouth.” #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

Lo schiaffo di Will Smith. Will Smith ha rubato la scena: un pugno in diretta al comico Chris Rock che aveva ironizzato sulla testa rasata di sua moglie Jada Pinkett (che invece soffre di alopecia da tempo). E’ intervenuta la censura ma chi sa leggere le labbra ha colto l’insulto, a riprova che non era uno sketch programmato. Il protagonista di “King Richard – Una scelta vincente” si e’ poi scusato tra le lacrime a pioggia accettando l’Oscar per il miglior attore: “L’arte imita la vita: sembro il padre pazzo, come dicevano di Richard Williams, un feroce difensore della sua famiglia. L’amore ti fa fare pazzie”.Drive my car’ (Giappone) ha vinto l’Oscar come miglior film internazionale.

La delusione per l’Italia in corsa agli Oscar. E’ stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino non ce l’ha fatta. ‘Drive my car’ (Giappone) ha vinto l’Oscar come miglior film internazionale. ‘ Nessuno dei tre italiani candidati si è aggiudicato la statuetta, a cominciare da Paolo Sorrentino. Niente da fare nemmeno per Massimo Cantini Parrini, candidato per i costumi di ‘Cyrano’ (la statuetta l’ha vinta Jenny Beavan per Crudelia), né per Enrico Casarosa candidato per il miglior film d’animazione con ‘Luca’ (premio vinto dal favorito Encanto).

