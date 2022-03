screenshot-kohesio-ec-europa-eu-2022-03-21-08_22_02

Si chiama Kohesio ed una piattaforma pubblica lanciata dalla Commissione europea per tenere traccia dei i progetti finanziati attraverso la politica di coesione tra il 2014 e il 2020. Troverete quindi le informazioni relative a oltre 1,5 milioni di progetti in tutti i 27 Stati membri finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), dal Fondo di coesione (Fc) e dal Fondo sociale europeo (Fse) dal 2014. I dati possono essere navigati attraverso un motore di ricerca, direttamente sulla mappa (come si vede nella foto in alto) e possono anche essere scaricati paese per paese in formato CSV o XLSX. Si possono estrarre le classifiche su chi ha ricevuto più finanziamenti e scoprire nel dettaglio il progetto e a cosa serve.

Ci sono alcuni problemi di traduzione e non è immediatamente chiaro come è strutturato il database. Alcuni progetti sono più oscuri di altri ma la colpa non sembra essere della piattaforma quanto di chi inserisce i data. L’obiettivo di fare altrettanto per l’attuale ciclo di bilancio 2021-2027

