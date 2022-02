Ci sono circa 1 milione di impianti fotovoltaici sui tetti dei palazzi di tutta Italia. A voler essere pignoli, 989.687. Li ha censiti, nella quarta edizione del suo Barometro del fotovoltaico in Italia, Elmec Solar, azienda varesina che si occupa di progettare, realizzare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali. InfoData ha utilizzato questi numeri per costruire l’infografica che apre questo pezzo.

Ogni bolla rappresenta una provincia. Il colore, come specificato dalla mappa nella parte bassa, indica se si trovi in una regione del nord, del centro o del sud. Le dimensioni fanno invece riferimento, come specificato dalla legenda in basso a sinistra (in alto per chi legge da desk) alla potenza totale installata, espressa in megawatt.

L’asse delle ascisse mostra la variazione percentuale nel numero di impianti installati tra giugno e settembre 2021. Quello delle ordinate rappresenta invece il potenziale di impianti fotovoltaici realizzabili. Detto altrimenti, la percentuale di edifici fino a 4 piani non provvisti di impianti fotovoltaici. Per questo la scala è inversa, parte da 100 e “sale” fino a 85: perché più un punto è in basso e più sono le palazzine di quella provincia non dotate di pannelli solari. La mappa in basso a destra non fa solo da legenda, ma anche da filtro: cliccando su una singola regione appariranno solo i punti relativi alle province che ne fanno parte.

Il grafico permette di formulare due osservazioni. La prima riguarda il fatto che l’aumento dei pannelli installati nel corso del terzo trimestre dello scorso anno è stato omogeneo su tutto il territorio nazionale, senza le classiche suddivisioni tra nord e sud. Classiche divisioni che invece si ripropongono guardando al potenziale, più elevato nel Mezzogiorno perché maggiore è la quota di edifici non dotati di pannelli, e minore nelle regioni del nord.

Eccezione positiva a questo luogo comune è però la regione Puglia, che risulta essere la prima per potenza degli impianti fotovoltaici installati a fine settembre 2021 in edifici più bassi di 4 piani.

Con 2.933 megawatt installati, la Puglia è la prima regione italiana per potenza degli impianti fotovoltaici privati posizionati su edifici con meno di 4 piani. Seguono la Lombardia con 2.656 e l’Emilia Romagna con 2.236. Fanalino di coda la Valle d’Aosta, con appena 26 megawatt. Ma del resto si tratta di una regione che ha gli stessi abitanti della sola città di Bergamo.

Tornando invece ad osservare il quadro generale, il Barometro del fotovoltaico di Elmec Solar indica che nel terzo trimestre del 2021 sono stati installati 20.984 impianti fotovoltaici, contro i 18.655 impianti posizionati nel secondo trimestre dello stesso anno. Segno, di una maggiore sensibilità sul tema delle rinnovabili, certamente spinta anche da misure come il bonus 110.