Dimenticate la tombola! Quest’anno il gioco del Natale è il green pass. O meglio, capire cosa si possa o non si possa fare a seconda che lo si possieda o meno, se sia o meno rinforzato e, giusto per aggiungere un’ulteriore elemento di complicazione, sulla base del colore della regione in cui si risiede.

Posso consumare al tavolo al chiuso se ho il green pass semplice e siamo in zona gialla? Posso far visita a una persona in ospedale senza green pass e in zona bianca? Posso prendere un mezzo pubblico con il green pass rafforzato in zona arancione? Tutte domande legittime, che tanti si stanno ponendo in questi giorni. Il governo ha pubblicato una tabella che riporta le diverse prescrizioni in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio. Prescrizioni che, almeno in parte, sono poi state aggiornate durante il consiglio dei ministri del 23 dicembre.

InfoData ha innanzitutto aperto i dati contenuti nel documento pubblicato dall’esecutivo, rilasciandoli con licenza CC BY 4.0. Quindi si è permessa di tradurre il tutto dal burocratese all’italiano e, soprattutto, di realizzare un tool interattivo che permetta alle persone di capire cosa possano fare o meno a seconda del colore della regione in cui vivono e se siano o meno in possesso di un green pass.

L’obiettivo quello di fornire uno strumento più user friendly, o almeno questo è l’auspicio, che permetta alle persone di districarsi all’interno delle diverse prescrizioni governative.