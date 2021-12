Il viaggio di Babbo Natale con le sue renne dal Polo Nord non è più da tempo segreto. Da un paio di anni almeno società tecnologiche si divertono a offrire tool per il tracking di Santa Claus. Quest’anno si è distinta Google che per i bambini ha offerto una mappa per seguire il viaggio di Babbo Natale e un indicatore con le località toccate, i regali consegnati con tanto di feed in tempo reale, cartoline e giochi per i bambini. Tecnicamente è tutto fatto molto bene, con ironia e dolcezza. Anche i giochi sono adatti ai più piccoli

Non è stata Google ad avere l’idea. Norad (North American Aerospace Defense Command) da 60 anni traccia il volo di Babbo Natale. Sono organizzati e precisi. La società di telecomunicazioni, che fornisce l’infrastruttura, ha aggiunto più di 14.000 nuovi aggiornamenti e ha implementato maggiormente fibra e celle 5G per consentire ai volontari del Norad di ricevere le chiamate di tutti i bambini del mondo, grazie ad una hotline gratuita che sarà operativa a partire dalle 6 del mattino (ora di New York) del 24 dicembre. Lo stesso giorno le famiglie potranno anche visitare il sito Web dedicato con collegamenti a diverse “SantaCams” sulle pagine dei social media di Norad Tracks Santa, che cattureranno il volo di Babbo Natale attraverso varie località in tutto il mondo. Mentre Babbo Natale è in viaggio, i bambini potranno vedere dove si trova, giocare, conoscere le tradizioni delle feste in tutto il mondo e approfondire il modo in cui il Norad segue il suo viaggio di Babbo Natale. Magari mancano della leggerezza di Google ma i più grandi apprezzeranno.

Poi c’è Alexa e Google Home. Chi possiede assistenti vocali casalinghi può affidarsi a loro per aiutare i bimbi ad accelerare l’attesa per la notte di Natale. Google è più divertente ma Alexa quest’anno ha fatto le cose in grande. Buon Natale. Diciamo che ormai da anni anche per Babbo Natale la privacy è una favola per bambini