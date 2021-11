Il Singles’ Day è una festività di origine cinese che celebra la propria indipendenza da eventuali legami affettivi. Si celebra ogni 11 di novembre e il primo giorno di sconti del Black Novembre. Si festeggia giovedì 11 di Novembre l’11/11. La cifra 1, non a caso, è un chiaro riferimento ad un singolo individuo. Durante la festa hanno luogo una serie di eventi (in Cina, ad esempio, non sono pochi i single che amano giocare a Karaoke in compagnia), ovviamente vietati alle coppie. Proprio per quanto riguarda la Cina pare che l’invenzione del Single’s Day Cinese derivi dal mega colosso online AliBabà, più precisamente da Daniel Zhang, l’attuale amministratore delegato. La festa insomma si è trasformata in una giornata per per fare acquisti a prezzi scontati, ma è ancora poco conosciuta in Italia: soltanto il 21% della popolazione dichiara di conoscerlo. Per esempio:

YouTrend ha preparato un’analisi per scoprire quanto gli italiani conoscono questa giornata e quali sono le loro intenzioni d’acquisto.

single-day1

Qui il confronto offerta da Statista del Single Day in Cina e il giorno del ringraziamento negli Stati Uniti in termini di shopping. L’anno scorso Alibaba l gigante dell’e-commerce cinese ha registrato nuovi record di vendita per il giorno dei single , con un volume lordo di merce dello scorso anno pari a 74,1 miliardi di dollari su tutte le piattaforme di e-commerce di Alibaba.

11810

Qui sotto invece, per tornare in Italia, le intenzioni di acquisto nel 2020 in vista del Black Friday da parte degli italiani. I dati sono “disegnati” da Statista ma raccolti dalla Doxa tra il November 9-12, 2020 su un campione di 817 persone; Computer-assisted web interviews (CAWI)