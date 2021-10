Luca Marconi è dottorando in computer science all’Università Bicocca, ricercatore in intelligenza artificiale presso Social Thingum e usa spesso parole difficili. Come elecitazione o sistemico. Ci ha spiegato cosa vuole dire lavorare in una startup come Social Thingum che di mestiere sviluppa tecnologie ict e algoritmi per collegare persone e oggetti attraverso Social network intelligenti. Ci ha mostrato il loro prodotto WhoTeach che è una piattaforma di social e-learning che fornisce che facilita lo sviluppo delle competenze o, per usare le sue parole, elicita il re-skilling e l’up-skilling di lavoratori e studenti attraverso una potente sinergia tra intelligenza artificiale e collaborative learning.

Insomma, nel corso della puntata di Data Jobs ci siamo fatti spiegare quali competenze servono per lavorare con gli algoritmi di machine learning e perché ha senso partire con una startup. Buona visione.

By the way, il 29 novembre Social Thingum oranizza un workshop “Artificial Intelligence and Applications for Business and Industries – AIABI” focalizzato sull’uso e le applicazioni dell’AI – Artificial Intelligence in business e nei contesti aziendali.Il workshop sarà tenuto all’interno della conferenza AIXIA 2021 dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, con il patrocinio di Assintel – Associazione Nazionale delle Imprese ICT.