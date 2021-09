La Ford F-Series – sono pick-up molto americani – è senza dubbio la serie leader nelle vendite, principalmente nel Midwest. Ma è nei primi cinque posti anche nel 60% degli Stati Uniti. La classifica della auto vendute è sempre interessante perché ci ricorda bene quanto siano automatici i “pensieri automatici” quando ci immaginiamo gli Stati Uniti. Questa Infografica di Visual Capitalist utilizza i dati di vendita del 2020 dalla risorsa di informazioni automobilistiche Edmunds.com , suddividendo i veicoli più venduti in ogni stato attraverso la immatricolazioni.

Insieme a Chevrolet Silverado e Ram 1500-3500, i tre grandi marchi americani hanno rappresentato il 73% dei primi tre veicoli più venduti in tutti gli stati e territori americani. Tuttavia, sebbene i produttori americani avessero le auto più vendute nella maggior parte degli Stati, non manca la concorrenza. I produttori giapponesi Toyota e Honda possono vantare il veicolo più venduto in 11 Stati. In particolare, vanno fortissimo lungo la costa degli Usa, come ad esempio negli Stati della California , Florida , New York e Washington , che ricordiamo essere alcuni degli stati più popolati del paese.

Ricordiamo che sempre secondo il database di Edmundus, a luglio si è registrato per la prima volta, il sorpasso di Toyota che ha chiuso in testa la classifica trimestrale delle auto più vendute negli Stati Uniti. Era il terzo trimestre del 1998 quando, per l’ultima volta, General Motors non finiva un trimestre in testa alla graduatoria delle auto più vendute negli Stati Uniti; in quell’occasione, secondo i dati di Edmunds, il sorpasso fu effettuato da Ford.

