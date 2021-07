Google in un post ha annunciato i miglioramenti di Mum, il nuovo algoritmo che sarebbe in grado di identificare oltre 800 varianti di nomi di vaccini in oltre 50 lingue. Dopo aver convalidato questi risultati, si legge, sono stati applicati alla Ricerca Google in modo che le persone possono trovare informazioni tempestive e di alta qualità sui vaccini COVID-19 in tutto il mondo. La tecnologia si chiama Multitask Unified Model (MUM).

Come funziona? Come detto l’algoritmo ha imparato a identificare oltre 800 varianti di nomi di vaccini in oltre 50 lingue. Cosa vuole dire? AstraZeneca, CoronaVac, Moderna, Pfizer, Sputnik e altri vaccini distribuiti su larga scala hanno ciascuno dei nomi diversi in tutto il mondo – oltre 800, in base alla nostra analisi. Le persone che cercano informazioni sui vaccini possono cercare “Coronavaccin Pfizer,” “mRNA-1273,” “CoVaccine” – e la lista continua. Il sistema riesce a identificare correttamente i diversi modi in cui le persone si riferiscono ai vaccini in tutto il mondo. Operazione questa, che come scrivono, richiede un enorme dispendio di tempo e centinaia di ore in risorse umane.

Per esempio, immaginate di leggere un libro: se siete multilingue, siete in grado di condividere le principali conclusioni del libro nelle altre lingue che parlate – a seconda della vostra fluidità – perché avete una comprensione del libro che non dipende dalla lingua o dalla traduzione. MUM trasferisce la conoscenza attraverso le lingue in modo molto simile. Allo stesso modo, grazie a questa proprietà, MUM non deve imparare una nuova funzionalità per ogni lingua, ma può trasferire ciò che apprende tra di loro, aiutandoci a scalare rapidamente i miglioramenti ottenuti anche per lingue meno testate di altre. Questo è in parte merito dell’efficienza del campione di MUM – il che significa che MUM richiede molti meno input di dati rispetto ai modelli precedenti per realizzare lo stesso compito. Nel caso dei vaccini, con solo un piccolo campione di nomi ufficiali, MUM è stato in grado di identificare rapidamente queste variazioni tra le lingue.