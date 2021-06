Michael Friendly e Howard Wainer ad agosto dell’anno scorso hanno pubblicato A History of Data Visualization and Graphic Communication, un libro che parte dall’analisi dei geroglifici sumeri rinvenuti nel 3300 Bce fino alle prime dataviz del 1700 dopo Cristo per ripercorrere come si sono evolute mappe, grafici e quella che oggi consideriamo informazione visuale. Nel testo, qui trovate un estratto in Pdf, troverete anche le prima mappe del mondo dell’Antica Grecia o per esempio la rappresentazione che trovate qui in basso.

Sembra la registrazione di un poligrafo dell’antichità o un Ecg cardiaco un po’ sbiadito. In realtà è il grafo realizzato da Robert Plot nel 1685 per registrare la pressione barometrica a Oxford su base giornaliera e per tutto il 1684. Chiamo la sua infografica “Storia del Meteo”.