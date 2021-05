L’ultima partecipazione dell’Olimpia Milano risale al 1992, l’ultima vittoria al 1988. L’ultima squadra italiana ad averla vinta è la Virtus Bologna esattamente vent’anni fa. L’ultimo italiano ad aggiudicarsela si chiama Daniel Hackett e questa sera sarà sul parquet con la maglia del Cska di Mosca. E la contenderà al penultimo giocatore italiano ad averla vinta, ovvero quel Gigi Datome che quattro anni fa trionfò con il Fenerbaçhe e ora ci riprova agli ordini di coach Ettore Messina, uno che quella coppa l’ha alzata per quattro volte. Sì, questa sera a Colonia tornano le final four di Eurolega.

InfoData si prepara all’appuntamento più importante del basket europeo con l’infografica che apre questo pezzo e che mette a confronto le quattro finaliste. Oltre alle due già citate, a contendersi il trono d’Europa saranno il Barcellona, che ha lo stesso logo e gli stessi colori dei più celebri calciatori perché la società è in realtà una polisportiva, e l’Anadolu Efes di Istanbul. Si parte alle 18 con la sfida tra i turchi ed i russi, per proseguire alle 21 con il match tra Milano e Mosca. Chi vince torna in campo domenica alle 20:30, una gentilezza per non rubare spettatori alla finale di Champions League, [qui si tratta di calcio, ndr] in programma sabato sera, per gli ultimi 40 minuti.

Nel grafico sono messe a confronto le principali statistiche di squadra delle quattro finaliste. Ovvero, dall’altro verso il basso, la media di punti, rimbalzi, assist, palle rubate e stoppate a partita durante la regular season e i playoff. E la percentuale realizzativa dal campo, da tre punti e dalla linea dei tiri liberi. Milano primeggia sia per i tiri dalla lunetta che dall’arco dei tre punti, ma per vincere ha imparato anche che bisogna fare cose come quelle viste sulla sirena in gara 1 contro il Bayern Monaco [sì, anche questa è una polisportiva, ndr]: riuscirà a bissare?