Dopo essersi chiesta se sia possibile votare con i dati a Roma, InfoData ha alzato lo sguardo verso nord e si è chiesta se sia possibile fare la stessa co

sa a Milano. Ci sono cioè degli indicatori che permettano agli elettori milanesi di valutare oggettivamente la situazione rispetto alle tematiche che maggiormente stanno loro a cuore?

Anche in questo caso il punto di partenza è un’indagine di YouTrend, realizzata per il gruppo Gedi, volta a capire quali siano i temi più cari a chi vive a Milano. In cima alla classifica c’è la sicurezza, quindi le politiche sociali (per la scuola, la sanità e la famiglia), infine il lavoro. Bene, ma esistono dati per capire come stiano le cose?

Intanto la sicurezza. Cercando questa parola sul portale open data del comune di Milano si ottengono dati sugli incidenti stradali. Per conoscere i numeri relativi ai reati bisogna però spostarsi altrove. Istat, ad esempio, pubblicati i dati sui reati denunciati, per quanto solo su base provinciale, informazioni che si trovano anche sull’Annuario statistico regionale. Chi invece volesse sapere dove, quando e perché sono stati effettuati degli arresti, un po’ come succede a New York, ecco dovrebbe considerare un trasferimento nella Grande Mela.

Più materiale lo si trova cercando informazioni ad esempio sull’istruzione. La sezione dedicata del portale comunale dedicato riporta diversi dataset, che forniscono informazioni che vanno da quelle anagrafiche relative alle scuole a quelle sulle persone che si sono laureate negli atenei milanesi. Per quanto riguarda la salute, si trovano informazioni sui medici di base, l’assistenza domiciliare, i posti letto, le prestazioni erogate nei pronto soccorso degli ospedali cittadini.

Venendo al terzo tema, quello del lavoro, se il punto è capire il tasso di occupazione, occorre fare riferimento ad Istat. Anche in questo caso, però, i dati sono provinciali. Se invece interessano informazioni di altra natura, nella sezione dedicata all’economia del portale open data del comune di Milano si trovano i dati relativi agli esercizi di vicinato o alle strutture ricettive, oltre che le informazioni relative ai redditi dei milanesi.

I quali, però, per ottenere dati sui temi di maggior loro interesse, devono fare riferimento a banche dati nazionali.

