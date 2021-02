Sono 79 gli omicidi commessi dal partner della vittima nel 2019. In 68 casi la vittima era una donna. Questi numeri, che Infodata ha utilizzato per costruire l’infografica che apre questo pezzo, arrivano da Istat, che ha appena aggiornato il suo database dedicato ad Autori e vittime di omicidio.

La parte alta mostra sulle due mappe, quella grigia per gli uomini e quella rossa per le donne, la percentuale di omicidi commessi dal partner sul totale di quelli commessi. Le regioni che non sono rappresentate sono quelle nelle quali non ci sono stati casi di omicidio l’autore dei quali sia stato identificato come il partner della vittima.

Un primo colpo d’occhio mostra come il fenomeno colpisca maggiormente le donne. Sono infatti solo 8 su 21 regioni e province autonome quelle nelle quali si è registrato l’omicidio di un uomo commesso dal partner, una circostanza che, considerano le vittime di sesso femminile, è stato registrato in 16 regioni e P.A..

La realtà territoriale con l’incidenza maggiore è la Sicilia: qui nel 2019 sono state uccise 10 donne e per 9 di loro a compiere l’omicidio è stato il partner. In Liguria la percentuale ha raggiunto il 75%, in Lombardia, Calabria e Toscana il 66,7%. Guardando invece alle vittime di genere maschile, in Umbria nel 50% dei casi a compiere l’omicidio è stato il partner.

La parte bassa del grafico dà invece conto del numero assoluto di omicidi commessi dal partner della vittima, anche qui con suddivisione di genere. Sono 11 i casi in cui la vittima era un uomo, il dato più alto arriva dal Lazio dove sono 3 gli omicidi in cui l’autore è stato identificato come il partner del deceduto. Sono invece 68 le donne che si sono trovate loro malgrado in questa situazione: uccise dalla persona che amavano o che hanno amato per un periodo della loro vita. Nel solo 2019 sono state 12 in Lombardia, 9 sia in Sicilia che in Emilia Romagna.

Per le donne vittime di violenza e stalking, la presidenza del Consiglio dei ministri ha attivato il numero 1522 e fornisce una mappatura dei servizi attivi sul territorio, oltre che un decalogo con alcuni consigli di comportamento. È attivo anche il servizio TelefonoRosa, che risponde allo 06/37518282. Non esistono invece servizi pensati appositamente per gli uomini vittima di violenza domestica. Associazioni come Ankyra offrono assistenza alle vittime di violenza domestica a prescindere dal genere di queste ultime. Si possono contattare al 324/9246057.