Il 3 dicembre 2020 a per la prima volta sono cambiati i dati sul numero di entrate in terapia intensiva per COVID-19.

“Ma non li avevamo già?” No, avevamo il totale dei ricoverati ogni giorno, cioè il risultato fra le entrate giornaliere, le uscite giornaliere (nel bene e nel male) e chi era in terapia intensiva anche ieri, e c’è anche oggi. Come abbiamo detto in più occasioni però, avere la somma senza gli addendi è un risultato parziale, perché non ci dice come davvero stanno i sistemi sanitari regionali, e in particolare se il carico è tale da permettere alle strutture di seguire al meglio i malati, come medici e infermieri desidererebbero.

Un esempio di fraintendimento che ne deriva: i salti di gioia mediatici di chi legge un -20 terapie intensive senza chiedersi se le persone siano uscite vive o morte, e quante ne siano entrate.

Un -20 può significare molte cose:

– che non è entrato nessuno di nuovo e che 20 persone sono uscite vive perché stavano meglio;

– che non è entrato nessuno di nuovo e che 20 persone sono decedute;

– tutte le combinazioni possibili dei numeri fra entrati e usciti dalle TI. Per esempio che 1 persona è entrata e 21 sono uscite, o che 10 pazienti sono entrati e 30 usciti, o che 100 persone sono entrate e 120 sono uscite (vive o morte).

Le combinazioni sono un numero non infinito, avendo il dato dei contagi e dei decessi, ma comunque tante, ovviamente alcune più probabili di altre.

Abbiamo fatto tutta questa noiosa premessa per dire che al momento non avendo avuto i dati sui flussi di entrate e uscite, non avevamo gli strumenti precisi per capire quanto bene o quanto male stavano andando le cose nelle varie regioni, anche se l’aumento quotidiano dei decessi qualche orientamento che lo dava.

La novità – avere cioè i dati di chi è entrato in terapia intensiva in un dato giorno (e quindi avere il dato di chi è uscito, dato che basta fare la sottrazione fra le due colonne della tabella) – è un bel passo in avanti, e pure noi menagrami di Infodata, mai contenti, siamo lieti di questa conquista.

Ma non basta. Speriamo di avere presto i dati su dove sono morti i pazienti: se in terapia intensiva, o nei reparti cosiddetti “non critici”, dove comunque la mortalità c’è eccome e basta leggere i bollettini giornalieri di alcune ASL che autonomamente condividono questo dato insieme all’età dei deceduti (come fa per esempio la ULSS 1 Dolomiti ) , o addirittura a casa.

Sono scenari diversi, che ci dicono cose diverse.

Al momento però non pare sia così facile avere i dati di sintesi su questi aspetti, anche perché a quanto pare nessuno sa esattamente in che forma certi dati vengono comunicati al ministero dalle regioni. Qualche settimana fa in un’intervista rilasciata a chi scrive da Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia dei Lincei, all’indomani dell’accordo fra ISS e Lincei per la condivisione dei dati sanitari, Parisi spiegava: “La situazione è complessa. Anche noi dell’Accademia dei Lincei non sappiamo che dati ha l’ISS, e in che formato e quanto questi dati siano al momento standardizzabili. Siamo ancora in una fase in cui bisogna capire i dati che ci sono, come sono raccolti e se sono pronti per essere condivisi.”

Anche in questo caso per esempio, non sappiamo bene se questi dati sulle entrate giornaliere saranno completi. Attenzione: sia chiaro che noi non colpevolizziamo certo gli operatori degli ospedali, che oberati di lavoro, con turni massacranti, devono riuscire a fare tutto e bene. Ci chiediamo perché, a quasi 10 anni dai primi vagiti del Fascicolo Sanitario Elettronico, della “rivoluzione dell’e-health” non ci sia nel 2020 un sistema di interoperabilità che permetta in pochi minuti di compilare un sistema automatizzato per l’invio di dati giornalieri. Almeno, stando a quanto ci risulta. Se c’è, e non lo sappiamo, ci piacerebbe saperne di più.

Per esempio ieri la Campania segnalava 0 entrate in terapia intensiva, dato poco verosimile. E infatti è stato inserito un avviso che precisava che la Campania e Bolzano stavano ancora finalizzando la comunicazione.

Insomma: avere questo dato è bello, ci è piaciuto e qualcosa ci dice, ma non così tanto come avremmo bisogno.