Nella mappa di Infodata sono rappresentati gli indicatori di rischio per frane e alluvioni relativi a territorio, popolazione, famiglie, edifici, imprese, beni culturali. La percentuale è riferita alla dimensione della superficie interessata. La categoria di rischi, invece è ordinata in una scale di riferimento (che sono diverse tra frane e idraulico). Le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia sono pari a 12.405 km2 (4,1% del territorio nazionale) , le aree a pericolosità media ammontano a 25.398 km2 (8,4%), quelle a pericolosità bassa (scenario massimo atteso) a 32.961 km2 (10,9%). Come si legge la mappa? Se per esempio scrivete Roma scoprite che ha un rischio idraulico alto per il 7,6% della superficie. Ma questa corrisponde al 4,6% degli edifici e al 2,9% dei beni culturali. Lecco invece ha un rischio frane massimo per il 18,5% del territorio, ma in questo territorio ci vive lo 0,2% della popolazione ed è presente lo 0,1% delle imprese. I dati li trovate qui e anche le spiegazioni relative al tipo di rischio.

Diamo una percentuale parziale, il 7,9 del territorio nazionale è come se fosse in bilico, a rischio frana. Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) e la piattaforma Idrogeo realizzato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dalle Regioni e Province Autonome a maggio hanno fornito nuovi dati per misurare li rischio idrogeologico. I dati dell’inventario sono relativi a 620.783 fenomeni franosi che interessano un’area di circa 23.700 km quadrati e sono aggiornati tra il 2014 e il 2019.

Come Infodata ci siamo occupati di frane e dissesto idrogeologico da un paio di anni mappando grazie ai dati Ispra i rapporti e aggiornando ove possibili le mappe e i dati. Qui alcune analisi ad hoc. Mentre se cliccate qui avete un quadro più completo su alcuni dei problemi del territorio italiano.

In Italia, oltre 6 milioni di abitanti risiedono in aree ad elevato e medio rischio di alluvioni mentre la popolazione a rischio frane, se si considerano le due classi a maggiore pericolosità (elevata e molto elevata), è pari a oltre 1,2 milioni di abitanti. (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).