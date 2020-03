L’aspettativa di vita degli italiani è fra le più lunghe del mondo e, secondo l’OCSE è maggiore soltanto in Giappone, Svizzera e Spagna. Questo numero però ci dice poco sulla qualità di quegli anni, almeno dal punto di vista della salute. Quanti di essi sono poi vissuti davvero liberi da gravi malattie o disabilità?

Un indicatore dell’agenzia europea di statistica cerca di misurare esattamente questo, per provare a valutare la qualità della vita delle persone oltre che la loro longevità. In questo modo scopriamo che il quadro per le donne e gli uomini italiani è meno positivo di quanto la loro lunga aspettativa di vita farebbe pensare: nel 2017 Svedesi, Norvegesi, Irlandesi (e nel caso delle donne anche le tedesche) risultano godere di un maggior numero di anni di vita in salute rispetto ai nostri e alle nostre connazionali.

Un altro modo di rispondere alla stessa domandare è contare quanta parte dell’aspettativa di vita viene – in media – vissuta priva di gravi malattie. Anche con questa metrica non si può dire che gli italiani facciano male, ma certo dalla cima della classifica quanto a longevità essi scivolano più verso il centro.

Un altro dettaglio importante riguarda la differenza fra uomini e donne in Italia. Queste ultime tendono a vivere più a lungo – circa quattro anni e mezzo in più –, ma gli anni passati in buona salute sono praticamente identici fra i due sessi. Questo significa, s’intende, che la percentuale della propria vita spesa libera da gravi problemi di salute diventa allora maggiore per gli uomini stessi.

Un difetto di questo indicatore è che esso è più soggettivo rispetto all’aspettativa di vita, che si può calcolare in maniera molto più semplice. Nel momento in cui invece chiediamo alle persone se esse si sentono in buona salute o meno entrano in gioco tutta una serie di valutazioni individuali e culturali: esistono differenze nel modo in cui salute e malattia vengono percepite in nazioni diverse, oppure con il passare degli anni, e questo introduce un elemento di incertezza e variabilità nei risultati.

Come ricorda la stessa Eurostat, l’indagine da cui sono stati tratti i dati “non copre la popolazione ricoverata, per esempio”, che affronta limitazioni legate alla salute più di frequente a chi vive in abitazioni private”. È quindi probabile che i dati sottostimino i numeri reali.

Chiariti i limiti di questo tipo di statistiche, troviamo comunque che la popolazione italiana – è il caso sia delle donne che degli uomini – ha espresso per diversi anni un calo degli anni vissuti in buona salute. Soltanto di recente la situazione sembra essere cambiata in positivo.

Caso particolare è quello del Regno Unito, i cui abitanti esprimono da tempo un disagio crescente in questo senso, che si trasforma in una parte sempre minore della loro vita considerata in buona salute.

I numeri dell’agenzia europea di statistica consentono anche di stimare quanti anni, in media, le persone possono aspettarsi di vivere senza gravi disabilità a un certo punto della loro vita. Queste, è bene ribadirlo, sono considerazioni generali, mentre non esiste un modo per applicarle a singoli individui: ogni caso è diverso dall’altro e dipende dalle condizioni fisiche di una persona, il suo contesto socio-economico e così via.

Nel 2004, per esempio, una donna di 50 anni poteva aspettarsi grosso modo 24 anni ancora in buona salute, mentre nel 2017 questo numero è sceso a poco più di 20. Arrivati a 65 anni, gli anni che in media dovrebbero essere ancora in buona salute diventano oggi circa 10.

Come anticipato, i numeri per gli uomini sono simili nonostante questi ultimi vivano in media meno delle donne. Anche nel loro caso troviamo un certo livellamento verso il basso, e poi una discreta risalita proprio nel periodo più recente.