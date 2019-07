Ventuno Comuni italiani hanno detto addio alle sigarette sulle spiagge. Bandite per combattere l’inquinamento e migliorare la permanenza dei bagnanti lungo le coste. Molte amministrazioni comunali hanno infatti adottato dei piani per la tutela del mare e delle spiagge che prevede il divieto di fumo, con multe molto salate per chi verrà colto a violare le regole. Le ordinanze, che possono variare da località a località, prevedono sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

La lotta all’inquinamento non finisce però con le sigarette. Oltre 40 spiagge hanno scelto di schierarsi sotto l’etichetta “plastic free”, contro gli oggetti in plastica monouso.

Se per quanto riguarda il fumo vige ormai da anni la legge di divieto in luoghi pubblici e privati, che andrebbe solo esteso alle spiagge, il no alla plastica è invece un’istanza degli ultimi anni. La direttiva Ue del marzo scorso mira all’uso di materiali alternativi

Nella mappa abbiamo raccolto l’elenco delle spiagge smoke e plastic free. Cliccando sulle icone della grafica e usando i menù e possibile filtrare il dato per scendere al dettaglio della singola provincia. In alto a destra è possibile svelare la lista completa dei comuni con un clic.

Il vero boom arriva dalla Sicilia. L’isola conta 16 spiagge nella lista stilata. Tutte alla carica contro la plastica monouso. A Capaci, Lampedusa e Linosa la lotta all’inquinamento si sposta anche alle cicche delle sigarette, bandite delle spiagge. I tre comuni sono i più “virtuosi” della penisola, impegnate allo stesso tempo contro sigarette e plastica.

Toscana e Campania seguono la Sicilia per numero di spiagge, con 6 comuni ciascuno che hanno detto no alla plastica.

La regione più anti-fumo è però il Lazio, che ha bandito le sigarette da Anzio, Ladispoli, Latina e Ponza.

La plastica rimane al primo posto tra i rifiuti che soffocano i nostri arenili, molto più delle sigarette. Forse per questo c’è un’attenzione maggiore da parte di sindaci e assessori locali: le spiagge antiplastica sono infatti molte di più delle no-smoke. Proprio per questo motivo il Codacons sta portando avanti una battaglia per vietare il fumo sulle spiagge di tutta Italia.

Il fermo no all’inquinamento sta comunque già coinvolgendo diverse regioni e comuni italiani. Una lista che è destinata ad allungarsi a vacanze iniziate.

