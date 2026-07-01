Fino a poco tempo fa servivano competenze di fotoritocco, software costosi e parecchia pazienza. Oggi basta una foto e qualche riga di testo. Puoi chiedere all’intelligenza artificiale di trasformarti in un astronauta della NASA, in un protagonista di un anime anni Novanta o nel soggetto di un ritratto rinascimentale. In pochi secondi. La novità non è solo tecnica. È culturale.
Strumenti come ChatGPT e Gemini hanno reso la generazione e la manipolazione delle immagini accessibile a chiunque. Non è una notizia. Lo abbiamo imparato bene. Non servono più competenze avanzate: basta scrivere un prompt. Le nuove funzioni di editing, sempre più sofisticate, permettono di mantenere dettagli coerenti del volto, delle espressioni e perfino dello stile personale. Il risultato è che il confine tra fotografia e contenuto sintetico si sta assottigliando rapidamente.
È qui che il gioco smette di essere solo intrattenimento.
Caricare una propria immagine dentro un sistema di AI significa consegnare un dato altamente sensibile: il proprio volto. Non si tratta soltanto di una fotografia, ma di un elemento identitario che può essere analizzato, modificato, replicato e inserito in contesti completamente nuovi.
Le domande, i prompt da porsi sono almeno tre.
La prima riguarda la privacy. Dove finisce l’immagine caricata? Viene conservata? Per quanto tempo? Può essere utilizzata per migliorare i modelli? Ogni piattaforma ha regole diverse e leggere le condizioni di utilizzo non è più un dettaglio per esperti.
La seconda riguarda la sicurezza. Il volto è uno dei dati biometrici più delicati. In un contesto in cui i deepfake sono sempre più realistici, distinguere tra uso creativo e uso improprio diventa fondamentale. La stessa tecnologia che permette di creare un meme divertente può anche essere usata per costruire contenuti ingannevoli o manipolativi.
La terza riguarda il controllo. Di chi è l’immagine generata? Dell’utente che ha caricato la foto? Della piattaforma che l’ha elaborata? Oppure del modello che l’ha prodotta? La risposta non è ancora così semplice, né dal punto di vista legale né da quello etico.
La vera rivoluzione dell’AI generativa non è soltanto che oggi possiamo creare immagini migliori in meno tempo. È che stiamo ridefinendo il rapporto tra identità, rappresentazione e fiducia visiva.
In altre parole: non stiamo solo imparando a generare immagini. Stiamo imparando a convivere con un mondo in cui vedere non basta più per credere. Ora cinque prompt che ho preso da creator che sui social hanno pubblicato le loro creazione. Non ho fatto altro che adattarli aggiungendo una mia immagine.
Quest’ultima è piuttosto inquietante. Ma di chi sono queste presunte “opere” d’arte?
Se la fotografia l’hai scattata tu (o ne possiedi i diritti), resti titolare del copyright dell’immagine originale. Se la trasformi con l’AI — ad esempio in stile anime o rinascimentale — in genere mantieni diritti sull’opera derivata, salvo le condizioni del servizio usato.
Caso tipico: fai un selfie, lo carichi su un tool AI, chiedi “trasformami in astronauta”.
La base è tua, quindi il punto di partenza legale è abbastanza chiaro.
La foto non è tua
Qui la situazione cambia. Se usi una foto scattata da un fotografo professionista, presa da social o da internet, non puoi trasformarla liberamente con l’AI senza autorizzazione. Anche se l’output finale è molto diverso, l’opera originale potrebbe restare protetta.
Esempio: prendi una foto di Brad Pitt trovata online e la trasformi in manga.
Potresti violare sia il copyright della foto sia i diritti di immagine del soggetto.
Quanto interviene l’AI?
Questo è il punto più controverso.
In molti ordinamenti, inclusa l’European Union, il diritto d’autore tutela opere con un contributo creativo umano riconoscibile. Se l’immagine finale è generata quasi interamente dalla macchina con input minimo (“fammi un ritratto fantasy”), il copyright sull’output potrebbe essere debole o addirittura assente. A questo proposito un consiglio per la lettura è leggere la nostra guida sulle nuove misure che verranno adottate in Europa.
Per approfondire.
AI Act, come andranno etichettati testi, immagini e video generati dall’Ai. La nostra guida
Cinque prompt per mettere alla prova Gemini Omni
Tre prompt per mettere alla prova Gpt 5. Il confronto co ChatGpt 4o, Gemini e Claude.