Per chi vive in città. L’immagine pubblicata da Copernicus mostra Brussels durante l’ondata di calore di fine giugno 2026. Dallo spazio la città sembra raccontare due storie diverse: una fatta di rosso, arancio e superfici incandescenti; l’altra di macchie verdi più fresche.
È la geografia dell’isola di calore urbana. Ce ne siamo occupati più volte su questo blog. Un fenomeno semplice da spiegare: cemento, asfalto e tetti assorbono energia solare durante il giorno e la rilasciano lentamente di notte. Gli alberi fanno l’opposto. Ombreggiano. Evapotraspirano. Raffreddano.
Tradotto in numeri: nelle aree urbane dense la temperatura può essere da 1 a 3 °C più alta rispetto alle zone rurali circostanti. Durante eventi estremi il differenziale può superare i 7-8 °C. Fonte: European Environment Agency.
Il meccanismo è noto. Cemento e asfalto assorbono energia solare durante il giorno e la rilasciano lentamente di notte. Gli alberi fanno il contrario: proiettano ombra, trattengono umidità, trasformano acqua in raffrescamento attraverso l’evapotraspirazione. Una città senza verde funziona come un computer con troppe applicazioni aperte e la ventola rotta. Continua a lavorare, ma accumula calore.
Nelle aree urbane dense la temperatura può essere più alta di diversi gradi rispetto alle zone rurali circostanti. Durante le ondate di calore, questa differenza diventa un fattore sanitario, energetico e sociale. Il caldo aumenta i rischi cardiovascolari, spinge in alto i consumi elettrici per il raffrescamento e colpisce di più chi vive in quartieri con meno alberi, meno ombra e più superfici impermeabili.
Il punto è questo: il verde urbano non è estetica. È infrastruttura climatica.
Un grande albero non è solo paesaggio. È una piccola macchina termodinamica che lavora gratis, senza produrre calore di scarto e senza chiedere energia alla rete. Raffredda l’aria, abbassa la temperatura delle superfici, filtra inquinanti, assorbe acqua piovana e rende più vivibili gli spazi pubblici.
Le immagini satellitari aiutano a vedere ciò che a livello stradale spesso sfugge. Dove domina il grigio, la temperatura sale. Dove c’è vegetazione, scende. È una contabilità termica quartiere per quartiere. Copernicus permette di misurare temperatura superficiale, copertura vegetale e stress idrico con una precisione che trasforma il verde da promessa politica a dato verificabile.
Anche in Italia il tema è centrale. Milano, Bologna, Torino, Roma e molte città della Pianura Padana devono fare i conti con densità urbana, superfici impermeabili e notti tropicali sempre più frequenti. In questo scenario piantare alberi non basta. Bisogna capire dove servono di più, quali specie resistono meglio, quanta acqua richiedono e quale riduzione di temperatura possono produrre.
La vera domanda quindi non è se il verde urbano sia importante. La domanda è dove conviene investire prima.
Perché nell’Europa che si scalda, gli alberi non sono decorazione. Sono tecnologia climatica
Per approfondire.
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